Міненерго обрало двох нових представників держави до наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Таким чином, склад наглядової ради сформований, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства від 9 липня.

Деталі

Членами наглядової ради обрані Віталій Зубрій, який раніше займав посаду заступника голови Держфінмоніторингу, та Руслан Стрілець – ексміністр захисту довкілля та природних ресурсів.

До складу наглядової ради ОГТСУ входять також три незалежні експерти: Девід Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець.

Контекст

У квітні 2025 року ОГТС працює без постійного очільника після звільнення Дмитра Липпи. Наразі обовʼязки голови виконує операційний директор компанії Владислав Медведєв.

2024 рік ОГТСУ завершив із прибутком 2,8 млрд грн – це вчетверо менше, ніж у 2023-му. Скорочення прибутку в компанії пояснюють, зокрема, переоцінкою вартості активів.