Міненерго обрало двох нових представників держави до наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Таким чином, склад наглядової ради сформований, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства від 9 липня.
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Деталі
- Членами наглядової ради обрані Віталій Зубрій, який раніше займав посаду заступника голови Держфінмоніторингу, та Руслан Стрілець – ексміністр захисту довкілля та природних ресурсів.
- До складу наглядової ради ОГТСУ входять також три незалежні експерти: Девід Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець.
Контекст
У квітні 2025 року ОГТС працює без постійного очільника після звільнення Дмитра Липпи. Наразі обовʼязки голови виконує операційний директор компанії Владислав Медведєв.
2024 рік ОГТСУ завершив із прибутком 2,8 млрд грн – це вчетверо менше, ніж у 2023-му. Скорочення прибутку в компанії пояснюють, зокрема, переоцінкою вартості активів.
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