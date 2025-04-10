Дмитро Липпа залишив пост гендиректора Оператора ГТС

Дмитро Липпа 9 квітня достроково завершив роботу на позиції генерального директора ОГТСУ. Починаючи з 10 квітня тимчасово виконуючим обовʼязки голови компанії призначено Владислава Медведєва, який до цього працював операційним директором, повідомляється на сайті Оператора ГТС.

Деталі

Рішення про призначення Медведєва ухвалила наглядова рада компанії на засіданні 4 квітня. Медведєв керуватиме компанією до завершення конкурсного відбору нового голови.

На засіданні наглядова рада також обрала до складу дирекції ОГТСУ директора із закупівель Бориса Любича.

Контекст

У лютому Липпа оголосив про свій відхід з посади після завершення опалювального сезону 2024/2025.

Владислав Медведєв прийшов до ОГТСУ в жовтні 2020 року. Спочатку обіймав посаду директора з трансформації та операційної ефективності, з червня 2024 року – операційного директора.

До 2020 року працював на різних посадах в PricewaterhouseCoopers (PwC), зокрема у нафтогазовому секторі. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

2024 рік ОГТСУ завершив із прибутком 2,8 млрд грн – це вчетверо менше, ніж у 2023-му. Скорочення прибутку в компанії пояснюють, зокрема, переоцінкою вартості активів.