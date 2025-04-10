Дмитро Липпа залишив пост гендиректора Оператора ГТС

Дмитро Липпа 9 квітня достроково завершив роботу на позиції генерального директора ОГТСУ. Починаючи з 10 квітня тимчасово виконуючим обовʼязки голови компанії призначено Владислава Медведєва, який до цього працював операційним директором, повідомляється на сайті Оператора ГТС.
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Деталі
- Рішення про призначення Медведєва ухвалила наглядова рада компанії на засіданні 4 квітня. Медведєв керуватиме компанією до завершення конкурсного відбору нового голови.
- На засіданні наглядова рада також обрала до складу дирекції ОГТСУ директора із закупівель Бориса Любича.
Контекст
У лютому Липпа оголосив про свій відхід з посади після завершення опалювального сезону 2024/2025.
Владислав Медведєв прийшов до ОГТСУ в жовтні 2020 року. Спочатку обіймав посаду директора з трансформації та операційної ефективності, з червня 2024 року – операційного директора.
До 2020 року працював на різних посадах в PricewaterhouseCoopers (PwC), зокрема у нафтогазовому секторі. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
2024 рік ОГТСУ завершив із прибутком 2,8 млрд грн – це вчетверо менше, ніж у 2023-му. Скорочення прибутку в компанії пояснюють, зокрема, переоцінкою вартості активів.
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