Прибуток Оператора ГТС впав учетверо за 2024 рік

Чистий прибуток ТОВ «Оператор ГТС України» за підсумками 2024 року скоротився у чотири рази, до 2,8 млрд грн. Про це йдеться повідомленні компанії 9 квітня.

Деталі

Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня рекомендувала загальним зборам (Міністерству енергетики) затвердити фінансову звітність.

ТОВ звернулося до Міненерго з пропозицією погодити спрямування 75% чистого прибутку, а саме 2,1 млрд грн, на виплату дивідендів до держбюджету.

Попри зупинку транзиту природного газу, що мала суттєвий вплив на знецінення активів компанії на кінець звітного року, ОГТС отримав прибуток за підсумками минулого року у розмірі майже 3 млрд грн та готовий сплатити суттєві дивіденди до держбюджету, заявив гендиректор ОГТС Дмитро Липпа.

Контекст

Оператор ГТС за 2023 рік отримав 11 млрд чистого прибутку, з яких до держбюджету було сплачено 5,6 млрд грн у вигляді дивідендів.

У березні 2024 року в інтервʼю Forbes голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявив, що компанія отримує від «Газпрому» за транзит газу менше, ніж витрачає на послуги «Оператора ГТС». За його словами, «Нафтогаз» недоотримає близько $1,4 млрд, що передбачені контрактом, оскільки «Газпром» сплачує лише дві третини від цієї суми – близько $800 млн із $1,2 млрд на рік. Чернишов уточнив, що «Нафтогаз» зобовʼязаний бронювати всю потужність української ГТС, тому компанія отримує менше, ніж виплачує «Оператору ГТС».

19 грудня минулого року президент Володимир Зеленський під час виступу в Брюсселі заявив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з «Газпромом» про транзит газу до Європи та відкидає ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

Контракт на транзит російського газу завершився 1 січня 2025 року. Київ офіційно відмовився продовжувати угоду з «Газпромом», який щорічно приносив від $800 млн до $1,2 млрд.

Зупинка транзиту призвела до втрати надходжень, що вплинуло на фінансовий стан ОГТС. Для компенсації НКРЕКП підвищила тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів у 2–4 рази з 1 січня 2025 року. Раніше Дмитро Липпа заявляв, що через нульовий транзит російського газу доходи компанії знизяться на 85%, і підвищення тарифів не компенсує їх повною мірою.