В кількох областях України були введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Причина – пошкодження енергетичного обладнання внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні Міненерго від 13 жовтня.

Деталі

Зокрема, аварійні відключення застосовані у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Кіровоградській (частково), Харківській та Запорізькій (для промислових споживачів) областях. У Чернігівській області також введено погодинні відключення електроенергії.

Графіки аварійних відключень запроваджуються в екстрених ситуаціях для зниження навантаження на енергосистему, і, на відміну від планових відключень, їх тривалість неможливо передбачити.

Атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, зокрема в Чернігівській та Донецькій областях, спричинили складну ситуацію в об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Енергетики працюють, щоб відновити електропостачання та забезпечити стабільну роботу системи.

Енергопостачальні компанії закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години вранці та ввечері, та за можливості уникати використання потужних електроприладів. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему.

Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації та отримання відповідних вказівок від НЕК «Укренерго».

Контекст

У ніч на 13 жовтня ворог здійснив атаку, застосувавши 82 ударні БПЛА типу Shahed, Гербера та інші типи безпілотників, що запускалися з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ), повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Приблизно 50 із них були ударними дронами.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 13 жовтня, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 69 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та інших типів на півночі, сході та півдні України. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.