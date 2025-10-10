Станом на 12:00 у Павлограді на Дніпропетровщині завершені відновлювальні роботи. У Харкові, Полтаві та Сумах скасовано аварійні відключення електроенергії, але звичайні графіки відключень залишаються чинними. У Києві електропостачання відновлено для 270 000 абонентів. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Деталі

Енергетики розпочали ремонтні роботи, щойно це стало безпечно, і працюють над відновленням електропостачання, повідомила Гринчук.

Міністерство енергетики пообіцяло оновлювати інформацію про ситуацію в енергосистемі кожні дві години.

Контекст

У ніч на 10 жовтня Росія атакувала Україну, використавши понад 450 дронів і більш ніж 30 ракет, цілячись переважно в енергетичну інфраструктуру. Через масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти без електропостачання залишилися багато споживачів у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Наразі по країні повідомляють про понад 20 постраждалих, у Запоріжжі загинула дитина. Найскладніша ситуація спостерігається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині, проблеми також є на Дніпропетровщині та в Запоріжжі.