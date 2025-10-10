Станом на 12:00 у Павлограді на Дніпропетровщині завершені відновлювальні роботи. У Харкові, Полтаві та Сумах скасовано аварійні відключення електроенергії, але звичайні графіки відключень залишаються чинними. У Києві електропостачання відновлено для 270 000 абонентів. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Енергетики розпочали ремонтні роботи, щойно це стало безпечно, і працюють над відновленням електропостачання, повідомила Гринчук.
- Міністерство енергетики пообіцяло оновлювати інформацію про ситуацію в енергосистемі кожні дві години.
Контекст
У ніч на 10 жовтня Росія атакувала Україну, використавши понад 450 дронів і більш ніж 30 ракет, цілячись переважно в енергетичну інфраструктуру. Через масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти без електропостачання залишилися багато споживачів у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Наразі по країні повідомляють про понад 20 постраждалих, у Запоріжжі загинула дитина. Найскладніша ситуація спостерігається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині, проблеми також є на Дніпропетровщині та в Запоріжжі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.