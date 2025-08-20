Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує, що стейблкоїни стануть ключовим джерелом попиту на державні облігації, допомагаючи фінансувати зростаючий борг країни. Про це він сигналізував представникам американського фінсектору, пише FT із посиланням на джерела.

Деталі

Бессент обговорював з емітентами Tether і Circle роль стейблкоїнів , які забезпечені безпечними активами на кшталт держоблігацій, у підтримці ринку US Treasuries .

і роль , які забезпечені безпечними активами на кшталт держоблігацій, у підтримці ринку . Це вплинуло на плани Мінфіну збільшити продаж короткострокових паперів. За інформацією JPMorgan, у міністерстві «абсолютно впевнені», що саме криптоактиви зможуть сформувати нове джерело попиту.

Ринок стейблкоїнів нині оцінюється у $250 млрд, але Бессент прогнозує його зростання до $2 трлн. Для порівняння: ринок американських облігацій сягає $29 трлн. На цьому тлі у липні Конгрес ухвалив закон Genius Act, що регулює ринок стейблкоїнів і вимагає, аби вони були забезпечені казначейськими паперами та іншими ультранадійними активами.

Контекст

Вашингтон стикається з рекордним зростанням боргового навантаження через збільшення запозичень і податкові ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Білому дому важливо розширити коло покупців держборгу, й інтеграція криптоіндустрії у фінансову систему стає одним із таких інструментів.

На середину серпня сукупний валовий державний борг США сягнув рекордних $37 трлн, свідчать дані звіту Мінфіну. Прискорення зростання боргу пов’язане із пандемією COVID-19, новими державними витратами та податковими знижками. Позначка в $37 трлн подолана значно раніше, ніж очікувалося у прогнозах Бюджетного управління Конгресу 2020 року, які передбачали цей рівень лише після 2030 фінансового року.

Державний борг США зріс із $34 трлн у січні 2024 року до $36 трлн у листопаді того ж року, і зараз збільшується на $1 трлн приблизно кожні п’ять місяців – удвічі швидше за середній темп останніх 25 років.

За нинішніх темпів черговий трильйон буде набрано менш ніж за пів року, прогнозує Об’єднаний економічний комітет Конгресу.