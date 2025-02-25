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Мінстратегпром використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ» (ZBROYA), слоган – ʼРозумна силаʼ (Smart force), йдеться у пресрелізі міністерства. 

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Деталі

  • Вперше назву екосистеми використав президент Володимир Зеленський на презентації досягнення українського оборонного виробництва у присутності 12 лідерів іноземних держав та 22 єврокомісарів, які приїхали 24 лютого до Києва.
  • Мета бренду – дати спільну назву всьому озброєнню та загалом явищу української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення і яку вже знають у світі, зазначається у повідомленні.
  • Мінстратегпром запустив портал, де будуть зібрані сервіси для виробників та інформація про бренд.
Мінстратегпром використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ» /Фото 1
Мінстратегпром використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ» /Фото 2
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Для кого цей проєкт

  1. Виробники. Усі державні та приватні виробники є частиною екосистеми українського озброєння. Бренд має дати розуміння залученості виробників до цієї екосистеми.
  2. Військо. Зброярі виготовляють зброю під запит фронту. Головний користувач роботи українського оборонного виробництво – українські захисники і захисниці.
  3. Суспільство. Зброя, народжена в Україні, – це предмет гордості для кожного українця і українки. Це те що виробляється за гроші платників податків.
  4. Іноземні партнери. Українська зброя – це ключ до безпеки Європи і всього демократичного світу.
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