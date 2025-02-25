Мінстратегпром використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ»

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України використовуватиме бренд української оборонної індустрії «ЗБРОЯ» (ZBROYA), слоган – ʼРозумна силаʼ (Smart force), йдеться у пресрелізі міністерства.

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Вперше назву екосистеми використав президент Володимир Зеленський на презентації досягнення українського оборонного виробництва у присутності 12 лідерів іноземних держав та 22 єврокомісарів, які приїхали 24 лютого до Києва.

Мета бренду – дати спільну назву всьому озброєнню та загалом явищу української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення і яку вже знають у світі, зазначається у повідомленні.

Мінстратегпром запустив портал, де будуть зібрані сервіси для виробників та інформація про бренд.

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