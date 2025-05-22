Заманити Маска. Українські компанії Stetman та, імовірно, «Київстар» домовляються зі Starlink про офіційне представництво в Україні. Які проблеми це може вирішити 

Компанія Stetman та оператор «Київстар» ведуть переговори про відкриття офіційного представництва SpaceX в Україні. Раніше про це домовлявся також «Vodafone Україна». Учасники ринку сподіваються, що поява представництва допоможе вирішити одразу кілька проблем: сірі продажі, валютні витрати та відсутність локальної підтримки. Наскільки близька ця перспектива?