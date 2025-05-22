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Заманити Маска. Українські компанії Stetman та, імовірно, «Київстар» домовляються зі Starlink про офіційне представництво в Україні. Які проблеми це може вирішити 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Супутниковий зв'язок Starlink, Київстар, Vodafone Україна, Ілон Маск /Shutterstock

Переговори про офіційне представництво SpaceX веде компанія Stetman та оператор «Київстар». Раніше про це домовлявся також «Vodafone Україна» Фото Shutterstock

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Компанія Stetman та оператор «Київстар» ведуть переговори про відкриття офіційного представництва SpaceX в Україні. Раніше про це домовлявся також «Vodafone Україна». Учасники ринку сподіваються, що поява представництва допоможе вирішити одразу кілька проблем: сірі продажі, валютні витрати та відсутність локальної підтримки. Наскільки близька ця перспектива?

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