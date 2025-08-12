Forbes Digital підписка
Минцифры добивается прекращения работы Starlink на оккупированных территориях – Федоров

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Украина ищет решение для остановки работы Starlink на временно оккупированных территориях, вместе с тем спутниковая связь продолжит функционировать на подконтрольной части страны. Об этом 12 августа сказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время тестирования технологии Starlink Direct to Cell в Житомирской области, пишет «Интерфакс-Украина».

  • Работа Starlink в находящихся под оккупацией районах является для Украины вызовом, над которым работает Минцифры, сообщил Федоров.
  • По его словам, в Украине налажена коммуникация с Илоном Маском. Глава SpaceX публично пообещал, что Starlink продолжит работать в Украине, учитывая, что эта технология обеспечивает связь в больницах, школах и гражданском секторе.
  • Федоров отметил, что в Украине одно из самых больших в мире количеств активных терминалов Starlink – более 50 000, из которых большинство было завезено Минцифры.
  • Федоров считает, что массовое использование этой технологии влияет на приоритетность Украины для SpaceX и быстроту реагирования компании на нужды региона.
  • Он добавил, что запуск «Киевстаром» технологии Starlink Direct to Cell на базе коммерческого соглашения со SpaceX укрепляет партнерство Украины с компанией Маска и создает формат win-win.
  • Кроме этого, по словам Федорова, Минцифры развивает альтернативные технологии связи, в частности, военный LTE и спутниковые решения, чтобы страна была готова к любому сценарию.

Контекст

Starlink стал критически важным инструментом для украинских военных после начала полномасштабной войны. Благодаря большому количеству терминалов, которые Украина получила от SpaceX, правительств Польши, США, Германии и других партнеров, ВСУ смогли сохранять связь даже в самых отдаленных точках фронта.

Однако Starlink остается полностью под контролем Илона Маска – как финансово, так и технически. Его личное решение об отключении услуги, как и дальнейшее признание, что Starlink не предназначен для «наступательных действий», усилили обеспокоенность западных регуляторов и военных. В Великобритании, в частности, заявили, что такая концентрация власти в руках одного бизнесмена представляет угрозу международной безопасности.

Ранее Маск попадал под критику из-за аналогичной истории вокруг Крыма: он отказался предоставить Украине доступ к Starlink для атаки на российские корабли в Севастополе, опасаясь ядерной эскалации. Несмотря на это, техника остается ключевой инфраструктурой на фронте, и пока альтернативы ей не существует.

В июле этого года стало известно, что во время активной фазы украинского контрнаступления осенью 2022 года в Херсонской области Маск лично отдал приказ отключить спутниковую связь Starlink в районах, где продолжались боевые действия. Это повлекло за собой сбой в работе украинских военных систем, помешало окружить российские силы и поставило под сомнение надежность американской технологии на фронте.

