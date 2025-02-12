Майже всі публічні закупівлі на будівництво та відновлення в Україні проходять без конкуренції – дослідження

У системі електронних закупівель Prozorro у 2024 році відбулося понад 134 000 закупівель на суму 271,6 млрд грн, які стосуються будівництва та відновлення інфраструктури України. Майже всі вони пройшли без конкуренції серед підрядників. Про це йдеться в результатах дослідження проєкту «Контроль витрат на відновлення України» від Центру економічної стратегії, ІЕД та ГО «Технології прогресу».