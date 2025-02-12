Майже всі публічні закупівлі на будівництво та відновлення в Україні проходять без конкуренції – дослідження

У системі електронних закупівель Prozorro у 2024 році відбулося понад 134 000 закупівель на суму 271,6 млрд грн, які стосуються будівництва та відновлення інфраструктури України. Майже всі вони пройшли без конкуренції серед підрядників. Про це йдеться в результатах дослідження проєкту «Контроль витрат на відновлення України» від Центру економічної стратегії, ІЕД та ГО «Технології прогресу».
Деталі
- 96,6% закупівель на суму 224 млрд грн були здійснені лише за участі одного учасника, що свідчить про відсутність конкуренції в цих тендерах, йдеться в дослідженні. У 2024 році було оголошено 142 600 будівельних закупівель, з яких 134 500 (94,3%) були завершені, на загальну суму 271,6 млрд грн. Порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилась на 23%, а їх вартість – на 6%. Лише 16,3% закупівель передбачали конкуренцію серед потенційних підрядників, що могло знизити кінцеву вартість підряду, говорять аналітики.
- Загалом лише 300 закупівель, що складають приблизно 2,2 млрд грн, мали п’ять або більше учасників, що дозволило забезпечити конкуренцію. Водночас у грудні 2024 року ситуація ще погіршилася – рівень конкуренції серед учасників закупівель знизився до рекордно низьких 0,4%, говорять експерти.
- За словами аналітиків, залишаються проблеми штучного заниження вартості закупівель для обходу законодавства, що дозволяє уникати Prozorro і знижувати конкуренцію.
- З 21 900 закупівель через Prozorro майже 80% були проведені з одним учасником, що, на думку експертів, свідчить або про відсутність конкурентів, або про орієнтацію замовників на конкретних підрядників.
- У 2024 році лідерами з організації закупівель стали ПрАТ «Укргідроенерго», яке закуповує укриття для своїх обʼєктів, КП «Київський метрополітен», що замовило будівництво лінії у групи компаній «Автострада» та Служба відновлення у кількох областях.
- Найбільші тендери включали будівництво лінії Київського метрополітену на 13,8 млрд грн та два тендери на будівництво захистів для Дністровської ГАЕС на суми 4,8 млрд грн і 4,2 млрд грн.
Контекст
У 2024 році система Prozorro провела понад 379 000 аукціонів, за результатами яких публічні замовники уклали договори на суму 793,04 млрд грн.
У закупівлях брали участь 38 260 постачальників, а загальна сума оголошених конкурентних закупівель склала 1,19 трлн грн. Найбільший попит мали харчові продукти, ремонтні та дорожні роботи, паливо та електроенергія.
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