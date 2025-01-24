В Україні цьогоріч буде відновлено на 25% менше потужності теплової та гідроенергетики, ніж торік

В Україні минулого року було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, у 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 24 січня. Таким чином цьогоріч буде відновлено на 25% менше потужностей, ніж у 2024-му.

Ключові факти

В Україні триває й будівництво нових обʼєктів та розвиток розподіленої генерацію, яка забезпечує локальні потреби та створює систему менш вразливу до атак.

За даними Міністерства енергетики, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

На цей рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами мають ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.

Контекст

Минулого року Росія цілеспрямовано завдавала ударів по обʼєктах генерації Укра\ни. Уся теплова генерація України була або пошкоджена, або зруйнована внаслідок атак.

Станом на початок червня 2024 року Шмигаль повідомляв про втрату понад 9 ГВт потужностей генерації через обстріли.

11 червня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 ГВт газової маневреної генерації та ще 4 ГВт у найближчі роки. Тоді Олена Зеркаль, дипломатка і керівниця проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН, заявила, що в реальності плани Зеленського здійснити неможливо – газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви.

Із 1000 МВт розподіленої газової генерації, будівництво і запуск якої президент України Володимир Зеленський анонсував на 2024 рік, наприкінці грудня до мережі було підключено лише 168 МВт, повідомив т.в.о. «Укренерго» Олексій Брехт.