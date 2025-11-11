Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» проведе спеціальне засідання для оцінки ситуації, пов’язаної з розслідуванням НАБУ у справі щодо ймовірної корупції серед співробітників компанії. Про це йдеться в офіційній заяві ради 11 листопада.
Деталі
- «Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками «Енергоатома», – йдеться у заяві.
- Рада планує ініціювати незалежну перевірку операцій, а також провести комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю в компанії.
- Рада підкреслила, що готова до повної співпраці з правоохоронними органами.
Контекст
НАЕК «Енергоатом» станом на листопад 2025 року має наглядову раду з чотирьох членів замість семи. Головою є незалежний член Ярек Неверович (колишній міністр енергетики Литви), заступником – Майкл Елліотт Кірст (експерт з корпоративного управління), представниками держави – Тимофій Милованов (екс-міністр економіки) та Віталій Петрук (від Міненерго); дві посади незалежних членів залишаються вакантними після відмови Тімоті Стоуна та оголошеного конкурсу Кабміну, а третя державна посада не заповнена.
Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомляла УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, повідомили джерела NV у правоохоронних органах. Пізніше НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.
За даними НАБУ, у «Енергоатому» діяла схема «шлагбаум»: постачальників змушували давати «відкати» 10–15% від контрактів під загрозою блокування платежів або виключення зі списку контрагентів. У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець – вони нібито впливали на кадрові призначення, тендери та рух коштів через зв’язки в Міненерго та компанії.
