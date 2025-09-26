Старший посадовець Мін’юсту США дав вказівку щонайменше шістьом федеральним прокурорам підготувати плани розслідувань проти Open Society Foundations, організації, заснованої Джорджем Соросом. Це сталося після закликів президента Дональда Трампа посадити мільярдера за ґрати, пише The New York Times з посиланням на копію директиви.

Деталі

Директиву, зокрема, направили до прокуратур у Каліфорнії, Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго, Детройті, Меріленді. Прокурорам пропонують розглянути широкий спектр можливих звинувачень – від рекету до фінансування тероризму.

Документ став свідченням того, що керівництво Мін’юсту діє у руслі вимог президента, який останніми тижнями посилив тиск на своїх політичних опонентів, зазначило видання.

«Все на столі», заявила у Білому домі генпрокурорка Пем Бонді, коментуючи можливість розслідування проти фонду Сороса. Сам президент у відповідь назвав мільярдера «поганим хлопцем» і додав, що він є «ймовірним кандидатом» для кримінальної справи.

Водночас Open Society Foundations у заяві відкинув звинувачення як політично вмотивовані атаки, спрямовані на придушення свободи слова. Фонд наголосив, що його діяльність у США «спрямована виключно на зміцнення демократії та захист конституційних свобод» і що він засуджує будь-які форми тероризму.

Контекст

Фонди «Відкрите суспільство» фінансують групи, які захищають права людини по всьому світу і допомагають будувати демократію, зокрема у посткомуністичних країнах. У США фонд підтримує проєкти у сфері прав людини та рівності.

Для Трампа та частини республіканців Сорос давно став символом «тіньового впливу лібералів». Ліберальні організації вважають нинішні кроки адміністрації спробою використати Мін’юст у політичних цілях, що руйнує традицію його незалежності від Білого дому.

Фонди Джорджа Сороса працюють в Україні з 1990 року через Міжнародний фонд «Відродження». Вони інвестували понад $230 млн у розвиток демократії, громадянського суспільства, антикорупційні реформи, освіту та охорону здоров’я. Серед досягнень — допомога у створенні НАБУ, запуск ЗНО, медичні реформи, підтримка журналістських розслідувань та гуманітарних програм після 2022 року.

Фонди також сприяли євроінтеграції України та контролю над владою, але їх діяльність супроводжується критикою й конспірологією. Противники звинувачують Сороса у втручанні у внутрішні справи й підтримці революцій, тоді як прихильники називають його одним із ключових донорів демократичних змін.