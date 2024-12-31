Мир в Україні, торговельна війна, дружба Трампа і Маска та біткоїн по $200 000. Financial Times склала прогноз на 2025 рік

Імовірність миру в Україні, тривалість дружби Дональда Трампа та Ілона Маска, біткоїн по $200 000 і шанси на відродження компакт-дисків. Автори видання Financial Times склали прогноз про події, які можуть відбутися у світі в 2025 році.

Чи розпочне Дональд Трамп повноцінну торговельну війну?

Так, але не факт. Трамп, імовірно, введе 10% тарифи на половину імпорту США, особливо з Китаю, який становить близько 15% від загального імпорту. Мексика та Канада, чиї частки в торгівлі з США сягають 30%, можуть зіткнутися з додатковим тиском через політику Трампа щодо міграції. Хоча деякі торгові партнери можуть домовитися, тарифи, ймовірно, залишатимуться значним джерелом доходів і важелем впливу.

Чи буде укладено мирну угоду між Україною та Росією?

Так. Мирна угода можлива, якщо США посилять санкції проти Росії та розширять підтримку України. Володимир Зеленський може погодитися на де-факто контроль Росії над окупованими територіями в обмін на гарантії безпеки від Європи, хоча вступ до НАТО може бути відкладений. Путін розраховує, що європейська єдність щодо України з часом ослабне.

Чи залишаться Дональд Трамп і Ілон Маск друзями?

Так. Попри відомий егоцентризм Трампа, їхні інтереси збігаються. Маск отримує вигоду від політики дерегуляції, що стимулює зростання Tesla, SpaceX та інших його компаній. Очікується, що ця співпраця триватиме принаймні до липня 2026 року, коли закінчиться термін дії створеного ними «Департаменту ефективності уряду».

Чи завершить рік із нижчими ставками Федеральна резервна система США?

Ні. Інфляційний тиск, зумовлений політикою Трампа, змушує ФРС залишатися обережною. Навіть якщо інші банки, такі як ЄЦБ і Банк Англії, скоротять ставки, ФРС, ймовірно, залишить ставки стабільними, якщо тільки не відбудеться обвал ринку акцій.

Чи залишиться Емманюель Макрон президентом Франції?

Так. Макрон залишиться президентом, хоча його позиції ослабли через політичну кризу. Після втрати парламентської більшості та неефективності уряду, опозиція зліва та справа закликає до його відставки. Однак Макрон твердо заявляє, що не піде у відставку, навіть якщо криза загостриться.

Чи зазнають «Чудова сімка» (великі технологічні компанії) падіння?

Ні. Хоча Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla залишатимуться лідерами, їх зростання обмежене високими витратами на капітальні інвестиції, нереалістичними очікуваннями від штучного інтелекту та вже високою оцінкою акцій.

Чи впадуть далі ціни на експорт Китаю?

Так. Китайські ціни на експорт, особливо у високотехнологічному секторі, ймовірно, продовжать знижуватися, що створить виклик для конкурентів і компенсує наслідки американських тарифів.

Чи дотримається уряд Британії обіцянки не підвищувати податки?

Так, поки що. Однак, через бюджетні труднощі, тиск на уряд зростатиме, що може змусити його переглянути цю позицію.

Чи стане ВВП Індії більшим за ВВП Японії?

Ні. Хоча Індія наближається до цього показника, це більш імовірно в 2026 році. У 2025 році очікується, що ВВП Японії залишатиметься на 4,7% більшим, ніж ВВП Індії.

Чи складуть електромобілі більше чверті глобальних продажів авто?

Ні. Продажі електромобілів, ймовірно, досягнуть трохи більше 22%. Хоча Китай залишається лідером у цій сфері, ентузіазм у Європі та США слабшає. Виробники продовжують запускати нові моделі та пропонувати знижки, щоб стимулювати попит.

Чи скоротяться викиди вуглецю в Китаї?

Ні. Китайські викиди можуть стабілізуватися, але зниження не очікується через економічні стимули та зростання попиту на енергію.

Чи продовжиться війна в Судані?

Так. Конфлікт триває через втручання зовнішніх гравців, таких як ОАЕ та Росія, які отримують вигоду від війни. Внутрішні сторони не готові до компромісу, і міжнародні зусилля зупинити війну залишаються недостатніми.

Чи досягне біткоїн $200,000?

Так. Активна підтримка криптовалют адміністрацією Трампа та залучення інституційних інвесторів можуть підштовхнути біткоїн до цієї позначки.

Чи послабить Німеччина своє боргове навантаження?

Так. Німеччина може послабити боргові обмеження через значні потреби у фінансуванні оборони та стимулюванні економіки. Це стане ключовою темою перед лютневими виборами.

Чи зможемо ми використовувати ШІ-агентів у повсякденному житті?

Так. У 2025 році провідні компанії, як-от Google, OpenAI та Microsoft, представлять AI-агенти, які виконуватимуть цифрові завдання на замовлення користувачів.

Чи почнуть CD-диски відроджуватись так само, як вініл?

Ні. Попри популярність у K-pop, відродження CD, як у випадку з вінілом, не очікується. Формат залишиться маркетинговим інструментом для фанатів, а не масовим явищем.

Чи розпочнеться чергова масштабна угода в Голлівуді?