«Ми для вас». Рік Forbes Ukraine у 15 фото

12 івентів, які відвідали понад 4500 гостей; 6 (+1) журналів з 1263 сторінками, майже 2000 ексклюзивних статей та інтервʼю і під три сотні змістовних відео. Команда Forbes Ukraine завзято працювала для вас у 2024-му, обіцяємо пришвидшитися у 2025-му.
15 лютого 2024
- Forbes Agrifood: 30+ спікерів, 366 гостей. На фото: Алекс Ліссітса («ІМК»), Сергій Доброгорський (МХП), Світлана Нікітюк («Епіцентр»), Володимир Славінський («Нібулон»), Данило Білак (Kinstellar).
22 березня 2024
- На «Саміті експортерів» зібрали майже 40 висококласних спікерів та 343 гостей. На фото: Ольга Стефанішина та Володимир Федорін.
25 квітня 2024
- «Надлюди. Видиме світло» – форум про людський капітал. Зібрали 29 спікерів, 380 учасників та 6 годин унікального контенту. На фото: Марк Петкевич (NOVUS), Алла Ванецьянц («Південний»), Антон Павловський (Headway), Рената Дельпорте (SoftServe), Катерина Загорій («Дарниця»).
15 травня 2024
- «Вільна» – перший форум про жіноче лідерство «Вільна». Зібрали понад 40 провідних спікерів та спікерок та 380 учасників. На фото: Ольга Овчиннікова (KIDDISVIT), Павло Овчинніков (KIDDISVIT), Ігор Гут (DYB).
30 травня 2024
- Щорічна конференція «Гроші для перемоги»: 46 провідних експертів, 383 учасника. На фото: Сергій Тігіпко (TAS Group) та Денис Кацило (Forbes Ukraine).
Forbes Ukraine зібрав 90 власників малого і середнього бізнесу в Kooperativ для створення обкладинки NEXT250
Обкладинка NEXT250
27 червня 2024
- Форум підприємців – наймасштабніший захід. 6 годин якісного контенту, 50+ спікерів, 600+ учасників. На фото: Ірина Погодіна (Haircut Express), Мирослава Козачук (Franchise Group), Андрій Галицький (Lviv Croissants), Денис Богомолов (Universum Clinic).
23 серпня 2024
- Благодійний форум «Майстри Добра»: зібрано понад 6,3 млн грн на протезування пацієнтів Superhumans та Unbroken. На фото: Лілія Зубарєва (Райффайзен Банк), Анна Новосад (savED), Олег Карпенко («Повернись живим»), Евеліна Курілець («Разом для України»), Олександр Кобзарев (UNBROKEN).
Як створювалась обкладинка артномеру.
ATELIENORMALNO
Спільнота та майстерня митців з та без синдрому Дауна. Студію було засновано Станіславом Туріною, Катериною Лібкінд, Валерією Тарасенко та Оленою Васик восени 2018 року після воркшопів у Goethe‑Institut Ukraine спільно з TOUCHDOWN21 та Ohrenkuss (Бонн). Майстерня об’єднує митців різного віку та досвіду. Студія також є важливим етапом для педагогів, які переглянули власну практику в діалозі з новими колегами.
Обкладинка артномеру
19 вересня 2024
- Forbes «30 до 30»: закрита подія для майбутніх лідерів України. На фото: молода співачка Renie Cares вшановує памʼять загиблих захисників.
9 жовтня 2024
- Forbes «Енергія бізнесу 2024»: бізнес і регулятори про виклики енергетики. На фото: Олександр Харченко (Центр досліджень енергетики), Олексій Брехт («Укренерго»), Наталія Бойко («Нафтогаз»), Дмитро Сахарук (ДТЕК), Інна Совсун (ВРУ), Олексій Чернишов («Нафтогаз»).
1 листопада 2024
- На Саміті CEO 18 українських компаній підписали спільний меморандум про принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок.
22 листопада 2024
- Forbes Tech 2024: обговорили технології, які формують майбутнє вже сьогодні. На фото: Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації
17 грудня 2024
- Щорічна премія «Підприємець року». Переможцями стали Лев Жиденко та Тарас Панасенко («Аврора Мультимаркет»).
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