«Ми для вас». Рік Forbes Ukraine у 15 фото

12 івентів, які відвідали понад 4500 гостей; 6 (+1) журналів з 1263 сторінками, майже 2000 ексклюзивних статей та інтервʼю і під три сотні змістовних відео. Команда Forbes Ukraine завзято працювала для вас у 2024-му, обіцяємо пришвидшитися у 2025-му.

15 лютого 2024

Forbes Agrifood: 30+ спікерів, 366 гостей. На фото: Алекс Ліссітса («ІМК»), Сергій Доброгорський (МХП), Світлана Нікітюк («Епіцентр»), Володимир Славінський («Нібулон»), Данило Білак (Kinstellar).

Агріфуд Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

22 березня 2024

На «Саміті експортерів» зібрали майже 40 висококласних спікерів та 343 гостей. На фото: Ольга Стефанішина та Володимир Федорін.

Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

25 квітня 2024

«Надлюди. Видиме світло» – форум про людський капітал. Зібрали 29 спікерів, 380 учасників та 6 годин унікального контенту. На фото: Марк Петкевич (NOVUS), Алла Ванецьянц («Південний»), Антон Павловський (Headway), Рената Дельпорте (SoftServe), Катерина Загорій («Дарниця»).

НадЛюди Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

15 травня 2024

«Вільна» – перший форум про жіноче лідерство «Вільна». Зібрали понад 40 провідних спікерів та спікерок та 380 учасників. На фото: Ольга Овчиннікова (KIDDISVIT), Павло Овчинніков (KIDDISVIT), Ігор Гут (DYB).

Вільна 15 травня 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

30 травня 2024

Щорічна конференція «Гроші для перемоги»: 46 провідних експертів, 383 учасника. На фото: Сергій Тігіпко (TAS Group) та Денис Кацило (Forbes Ukraine).

Гроші для Перемоги 30 травня 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Forbes Ukraine зібрав 90 власників малого і середнього бізнесу в Kooperativ для створення обкладинки NEXT250

90 власників малого і середньго бізнесу в Kooperativ для створення обкладинки NEXT250 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Обкладинка NEXT250

Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

27 червня 2024

Форум підприємців – наймасштабніший захід. 6 годин якісного контенту, 50+ спікерів, 600+ учасників. На фото: Ірина Погодіна (Haircut Express), Мирослава Козачук (Franchise Group), Андрій Галицький (Lviv Croissants), Денис Богомолов (Universum Clinic).

Форум підприємців Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

23 серпня 2024

Благодійний форум «Майстри Добра»: зібрано понад 6,3 млн грн на протезування пацієнтів Superhumans та Unbroken. На фото: Лілія Зубарєва (Райффайзен Банк), Анна Новосад (savED), Олег Карпенко («Повернись живим»), Евеліна Курілець («Разом для України»), Олександр Кобзарев (UNBROKEN).

Майстри Добра 23 серпня 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Як створювалась обкладинка артномеру.

ATELIENORMALNO

Спільнота та майстерня митців з та без синдрому Дауна. Студію було засновано Станіславом Туріною, Катериною Лібкінд, Валерією Тарасенко та Оленою Васик восени 2018 року після воркшопів у Goethe‑Institut Ukraine спільно з TOUCHDOWN21 та Ohrenkuss (Бонн). Майстерня об’єднує митців різного віку та досвіду. Студія також є важливим етапом для педагогів, які переглянули власну практику в діалозі з новими колегами.

Станіслав Туріна, Олександр Стешенко, Анна Сапон, Ірина Голобородько. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Обкладинка артномеру

На обкладинці: Анна Сапон, ATELIENORMALNO. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

19 вересня 2024

Forbes «30 до 30»: закрита подія для майбутніх лідерів України. На фото: молода співачка Renie Cares вшановує памʼять загиблих захисників.

30до30 19 вересня 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

9 жовтня 2024

Forbes «Енергія бізнесу 2024»: бізнес і регулятори про виклики енергетики. На фото: Олександр Харченко (Центр досліджень енергетики), Олексій Брехт («Укренерго»), Наталія Бойко («Нафтогаз»), Дмитро Сахарук (ДТЕК), Інна Совсун (ВРУ), Олексій Чернишов («Нафтогаз»).

Енергія Бізнесу 9 жовтня 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

1 листопада 2024

На Саміті CEO 18 українських компаній підписали спільний меморандум про принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок.

Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

22 листопада 2024

Forbes Tech 2024: обговорили технології, які формують майбутнє вже сьогодні. На фото: Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації

Forbes Tech 22 листопада 2024 Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

17 грудня 2024

Щорічна премія «Підприємець року». Переможцями стали Лев Жиденко та Тарас Панасенко («Аврора Мультимаркет»).