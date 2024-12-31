Оцінка від бізнесу. Forbes Ukraine спитав підприємців про хороші та невдалі рішення влади у 2024 році (і очікування у 2025-му)

Forbes Ukraine попросив підприємців оцінити рішення, які приймав уряд, парламент та Офіс президента цього року. Які з них бізнес вважає вдалими, а які шкідливими? Та як виправити ситуацію наступного року?

«Для українського бізнесу цей рік, як і попередній, був надзвичайно важким, – каже співзасновник групи Nova Вячеслав Климов. Але водночас вдалим, тому що у бізнесі все залежить від самих підприємців, а вони демонструють стійкість».

Які рішення влади допомогли українському бізнесу вистояти, а які навпаки додали проблем?