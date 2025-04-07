Мінімум з початку року. НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти до $392 млн

Національний банк України минулого тижня зменшив продаж валюти на міжбанку до $391,90 млн, що на $453,73 млн менше, ніж тижнем раніше, йдеться на сайті регулятора.
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Деталі
- Водночас НБУ вперше за місяць придбав $6,65 млн, скоротивши чисті валютні інтервенції до $385,3 млн – у 2,2 раза порівняно з попереднім періодом.
- Статистика показує високу волатильність від’ємного сальдо купівлі-продажу валюти населенням: з $16,6 млн на початку тижня воно зросло до $54,4 млн у вівторок, а потім знизилося до $35,4 млн у середу та $17,8 млн у четвер.
- Завдяки зменшенню інтервенцій офіційний курс гривні до долара за тиждень піднявся на 28 копійок – до 41,1941 грн/$1. На готівковому оптовому ринку гривня зміцнилася ще більше – на 38 копійок, досягнувши діапазону 40,87-41,00 грн/$1 із вузьким спредом.
Контекст
У 2024 році міжнародні резерви України збільшилися до $43,8 млрд завдяки значним валютним надходженням, які перевищили витрати Нацбанку на продаж валюти та погашення зовнішніх боргів.
За рік країна отримала близько $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Найбільший внесок зробили ЄС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японія ($4,3 млрд) і Канада ($1,8 млрд). Крім того, розміщення валютних ОВДП принесло ще $3,5 млрд. Ці кошти допомогли покрити боргові виплати на $10 млрд, зокрема перед МВФ і кредиторами за реструктуризованим боргом.
Для підтримки гривні НБУ продав валюти на $34,8 млрд. Попри це, приплив $17,3 млрд офіційного фінансування в останньому кварталі підняв резерви до рекордної позначки, що на 20% вище мінімального рівня за стандартами МВФ.
У лютому 2025 року резерви скоротилися на $2,9 млрд до $40,1 млрд через інтервенції НБУ та боргові виплати, які лише частково компенсувалися надходженнями від ОВДП без значної підтримки партнерів.
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