Міжнародні резерви України у серпні зросли на 7%, досягнувши $46,03 млрд. Зростання забезпечене значними надходженнями від міжнародних партнерів і переоцінкою фінансових інструментів, що компенсували чистий продаж валюти НБУ та виплати за зовнішнім боргом. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 4 вересня.
На динаміку резервів вплинули такі ключові фактори:
- Надходження на користь уряду та боргові виплати. На валютні рахунки уряду надійшло $6,165 млрд, зокрема: $4,711 млрд – від ЄС за програмою Ukraine Facility та ініціативою G7 ERA, $1,060 млрд – через Світовий банк, $394,6 млн – від розміщення ОВДП. На обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $619,8 млн, з яких $301,6 млн пішло на ОВДП, $257,9 млн – Світовому банку, $15,8 млн – Європейському інвестиційному банку, $44,5 млн – іншим кредиторам. Додатково сплачено $426,9 млн МВФ.
- Операції НБУ на валютному ринку. У серпні Нацбанк продав $2,697 млрд, викупивши лише $0,6 млн. Чистий продаж валюти склав $2,696 млрд, що на 22% менше, ніж у липні.
- Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та валютних курсів резерви зросли на $576,5 млн.
- Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5 місяців майбутнього імпорту.
Контекст
У липні міжнародні резерви України знизилися на 4,5%, до $43,03 млрд, через валютні інтервенції НБУ та виплати за боргом, частково компенсовані надходженнями від партнерів і ОВДП.
НБУ продав $3,457 млрд, викупив $0,3 млн, чистий продаж – $3,457 млрд. Уряд отримав $2,122 млрд: $1,171 млрд від ЄС (G7 ERA), $513,2 млн від МВФ, $414 млн від ОВДП, $23,9 млн через Світовий банк. Виплати за боргом – $793 млн, зокрема $638,5 млн на ОВДП, $85,1 млн на ОЗДП, $61,2 млн Світовому банку, $7,1 млн ЄС, $1,1 млн іншим. МВФ сплачено $2,6 млн. Переоцінка інструментів збільшила резерви на $101,5 млн.
