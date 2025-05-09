МХП відправив першу партію біометану до ЄС

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, розпочала комерційне виробництво скрапленого біометану (Bio-LNG) і здійснила першу поставку українського Bio-LNG європейському партнеру. Про це повідомила пресслужба компанії 9 травня.

Деталі

Зазначається, що виробництво Bio-LNG базується виключно на пташиному посліді та інших сільськогосподарських відходах. Продукт отримав сертифікацію за стандартом ISCC EU та повністю відповідає вимогам сталості RED II/III.

«Запуск експорту Bio-LNG підкреслює лідерство МХП у біоенергетиці та інноваціях. Сталість, інновації та амбітні проєкти – це основа нашої діяльності. Ми перетворюємо пташиний послід на екологічно чисте паливо, яке вже може живити вантажівки та судна по всій Європі», – зазначив Адомас Аудіцкас, заступник генерального директора МХП, відповідальний за розвиток біоенергетики.

Компанія заявила, що понад десятиліття інвестує в розвиток біоенергетичної інфраструктури. МХП керує одним із найбільших у Європі портфелів біогазових проєктів, який тепер розширено за рахунок виробництва Bio-LNG.

Контекст

МХП став другим українським експортером біометану до Європейського союзу після агрохолдингу Vitagro Сергія Лабазюка. Першу поставку обсягом 68 000 кубометрів Vitagro здійснив до Німеччини через українсько-словацький кордон. Покупцем виступив європейський підрозділ компанії ERU.

МХП є найбільшим виробником курятини в Україні з повним виробничим циклом – від вирощування зернових і виробництва комбікормів до інкубації, відгодівлі, переробки та дистрибуції. До брендів компанії належать «Наша Ряба», «Легко», Kurator, Skott Smeat, «Döner Маркет», «Мʼясомаркет» та інші.

У 2024 році агрохолдинг МХП отримав чистий прибуток у розмірі $144 млн, що на 1,4% більше, ніж роком раніше. Виторг компанії зріс до $3,05 млрд проти $3,02 млрд у 2023 році.