АМКУ дозволив словенській «дочці» МХП купити іспанського виробника курятини UVESA Group

Антимонопольний комітет України схвалив придбання компанією Perutnina Ptuj (Словенія), яка є частиною українського агрохолдингу МХП, контролю над іспанською компанією U.V.E., S.A. (Grupo Uvesa). Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Деталі

Згідно з повідомленням, «Perutnina Ptuj D.O.O.» (м. Птуй, Словенія) отримала дозвіл на набуття контролю над «U.V.E., S.A.» (м. Тудела, Іспанія).

Контекст

Perutnina Ptuj спеціалізується на виробництві м’яса птиці (курки та індички) у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. З 2019 року компанія входить до складу МХП. Вона забезпечує повний виробничий цикл – від вирощування кормів до пакування готової продукції, яку постачає на ринки Євросоюзу.

Grupo Uvesa – провідний гравець іспанської харчової промисловості, який понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів. Компанія є непублічною, але налічує понад 1500 акціонерів. «Група формувалася шляхом об’єднання невеликих ферм, власники яких ставали акціонерами», – пояснює міноритарій МХП Андрій Нестерук.

Оскільки акції Uvesa не котируються на біржі, навколо її придбання розгорілася тендерна боротьба. У грудні 2024 року МХП зробила пропозицію про купівлю, після чого Uvesa отримала ще дві пропозиції – від португальської компанії Lusiaves та іспанської Fuertes.

Як МХП вдалося виграти тендер і скільки заробили керівники Uvesa на цій угоді, у читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

Наразі Grupo Uvesa займає близько 15% іспанського ринку м’яса птиці, а свинарство забезпечує приблизно 25% її доходів. Раніше МХП повідомив, що завершив процес приєднання в рамках угоди купівлі-продажу акцій, придбавши 91,77% статутного капіталу Uvesa.

МХП придбає акції Grupo Uvesa за фіксованою ціною 225 євро за акцію та додатковою умовною виплатою до 21,43 євро за акцію. Оплата здійснюватиметься грошовими коштами під час закриття угоди з забезпеченням у вигляді банківської гарантії на першу вимогу.