Керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду проведуть зустріч 7 листопада, щоб спробувати подолати політичну безвихідь щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування «репараційної позики» Україні на €140 млрд. Про це пише Politico з посиланням на двох високопосадовців ЄС.

Деталі

Зустріч у п’ятницю відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не досягли прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту. Єврокомісія наголосила, що час спливає.

«Що довше ми зволікаємо, то складніше буде знайти вихід. Це може поставити під сумнів деякі проміжні рішення», – заявив єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс журналістам у Софії, столиці Болгарії, пише Reuters.

Він додав, що ЄС може бути змушений розробити перехідне рішення для фінансування України на початку 2026 року, якщо угоду щодо позики на основі заморожених російських активів продовжуватимуть затягувати.

«Якщо ми матимемо подальші затримки без ухвалення рішення щодо позики на відшкодування збитків, тоді постає питання: як ми забезпечимо фінансову підтримку Україні на початку наступного року?» – наголосив Домбровскіс.

Без надходження коштів до весни Україна зіткнеться з бюджетним дефіцитом. Якщо угоду про використання російських активів не буде укладено, Єврокомісія попереджає уряди країн ЄС, що їм доведеться фінансувати Київ із власних бюджетів, а бажання до цього обмежене після того, як пандемія виснажила національні фінанси, пише видання.

«Як ми збираємося знайти €140 млрд з європейських бюджетів у цей час?» – риторично запитав заступник міністра фінансів однієї з країн ЄС, висловлюючи роздратування позицією Бельгії.

Єврокомісія представить Бельгії меморандум з альтернативними варіантами фінансування України, які передбачатимуть запозичення на рівні ЄС. Існує сподівання, що Барт де Вевер, який також стикається з фінансовими обмеженнями, поступиться, зрозумівши, що інших реальних варіантів немає.

Контекст

Загальна вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС оцінюється приблизно в €211 млрд. Усього країни ЄС, G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді готівки та цінних паперів.

У жовтні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні кредиту на суму до €35 млрд. Ця позика є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), яку фінансують за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Невдовзі країни G7 затвердили кредит у розмірі $50 млрд для України, з яких $20 млрд надають США.

29 серпня Єврокомісія розпочала роботу над механізмом використання приблизно €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядають варіант створення спеціального цільового холдингу за участю країн G7. До кінця 2025 року ЄС планує виплатити Україні €18 млрд, що спонукає до пошуку нових способів використання заморожених російських активів.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Лідери ЄС перенесли ухвалення рішення на грудень, через що плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року стали неможливими.