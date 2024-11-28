На аукціоні «Земельного банку» передали в суборенду найбільшу ділянку. Переможна ставка сягнула 133 млн грн

Вперше в історії земельна ділянка такого розміру була передана в користування через відкриті онлайн-аукціони.

У межах «Земельного банку» відбувся онлайн-аукціон з передачі в суборенду найбільшої земельної ділянки сільськогосппризначення державної власності площею майже 4000 га, повідомляє пресслужба ФДМУ 28 листопада. У ході аукціону за ділянку змагалися 9 учасників, що зумовило зростання вартості у 11 разів.

Ключові факти

Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Стартова ціна ділянки на Кіровоградщині становила – 12,2 млн грн, а переможна – 133 млн грн.

Переможець додатково має сплатити 26,6 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 159,6 млн грн.

За право оренди земельної ділянки змагалися представники аграрного сектору з п’яти областей: Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Миколаївської.

Переможцем аукціону став учасник зареєстрований у Миколаївській області.

Цільовим призначенням ділянки є ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а склад угіддя – рілля. Термін суборенди складає 14 років.

Переможець аукціону має 20 робочих днів, щоб укласти договір суборенди з «Державним земельним банком» та сплатити повну вартість оренди за рік, включаючи ПДВ.

Контекст

ФДМУ почав реалізацію проєкту «Земельний банк» у 2023 році. Ініціатива є одним із пріоритетів фонду на 2024-й. «Земельний банк» має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

На початку травня Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення. Згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуться до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.