Капіталізація українського ринку сільгоспземель з початку року зросла на $3,9 млрд – KSE

Третій квартал 2024 року став рекордним за кількістю та площею угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель з початку великої війни. З початку року капіталізація ринку земель зросла на 332 млрд грн ($3,9 млрд). Про це йдеться у новому аналітичному огляді ринку земель від KSE Агроцентру та Програми USAID АГРО.

Ключові факти

У липні–вересні цього року було укладено 28 400 угод щодо 62 700 га земель сільгосппризначення. Це на 3% більше від результатів попереднього кварталу, а також на 29% більше за кількістю угод і на 39% – за площею земель в обігу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З початку року на ринку сільгоспземель суттєво зросла активність юридичних осіб. Якщо у першому кварталі 2024 року юрособи придбали 8500 га сільгоспземель, а у другому кварталі ця цифра збільшилася до 13 000 га, то у третьому вона сягнула вже 15 900 га.

Отже, динаміка обсягів придбання юрособами землі випереджала темпи зростання ринку – 22% проти 3% відповідно. Як наслідок, збільшилась і частка юросіб на ринку: з 14,5% у першому кварталі до 21,3% – у другому і до 25,4% – у третьому кварталі 2024 року.

Рекордним місяцем став вересень 2024 року, протягом якого юрособи придбали 6300 га сільгоспземель, або 27,9% від усіх укладених у цей період угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

У третьому кварталі 2024 року суттєво зросла й середньозважена вартість гектара сільськогосподарських земель – до 45 400 грн за 1 га для всіх проданих земель та до 46 800 грн за 1 га для товарних земель. Це на 4% і 4,2% відповідно більше від цін у другому кварталі цього року.

Якщо порівнювати середньозважені ціни вересня 2024-го до цін грудня 2023 року (останній місяць перед відкриттям ринку земель для юросіб), за цей час вони зросли на 21,6% для всіх земель і на 18,6% – для товарних ділянок, сягнувши 45 200 грн за 1 га для всіх проданих земель і 46 900 грн за 1 га для товарних земель.

У третьому кварталі 2024 року темпи зростання цін на землю вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили темпи девальвації гривні, йдеться у дослідженні.

Якщо середньозважена ціна в грудні 2023 року становила $1001 за 1 га, у вересні 2024 року вона сягнула $1095 за 1 га, тобто була на 9,4% більшою у доларовому еквіваленті.

Отже, за девʼять місяців 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилася на 332 млрд грн, або на $3,9 млрд.

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«Хоча обсяги ринку стабільно зростають після його повної зупинки на тлі повномасштабного вторгнення, темпи відновлення сповільнюються, й самі обсяги досі є нижчими від показників до лютого 2022 року. Середньомісячні обсяги ринку приблизно на 37% нижчі від показників до початку повномасштабного вторгнення. При цьому площа сільськогосподарських угод через окупацію РФ частини української території скоротилася з лютого 2022 року орієнтовно на 22%», – зауважив керівник дослідницького проєкту «Земля незламності» Роман Нейтер.

Контекст

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021 року. До 31 грудня 2023-го купувати землю могли винятково фізособи – громадяни України в розмірі не більше 100 га на одну людину.

У 2023 році обіг земель зріс на 58% – до 172 900 га порівняно з 2022-м, але обсяг ринку все ще майже на 40% був меншим, ніж до великої війни. Вартість сільгоспземлі за підсумками минулого року збільшилася на 8,3%.

З початку 2024 року право купувати землю отримали і юридичні особи, а дозволений розмір зріс до 10 000 га. За два роки земельної реформи в Україні було продано близько 275 157 га сільгоспземлі, що становить 1% від усіх сільгоспземель, свідчать дані Мінагрополітики.