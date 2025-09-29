За чотири дні – з 25 по 28 вересня 2025-го – фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ відвідали 93 098 гостей. З них 94% придбали нові книжки, за даними пресслужби фестивалю.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У середньому, група гостей із 2–3 осіб витратила на фестивалі 1344 грн. Загальна кількість проданих книг – 93 619, за даними пресслужби.
- Для порівняння, навесні 2025-го 72 500 відвідувачів третьої «Книжкової країни» придбали понад 90 000 книг загальною вартістю 28 млн грн.
- З урахуванням середньої вартості книги в 300 грн, сукупний дохід видавців і книгарень, які взяли участь у фестивалі восени 2025-го, до сплати податків міг сягнути майже 28,1 млн грн грн, підрахував Forbes Ukraine.
- На четвертій «Книжковій країні» були присутні 90 видавництв, 10 книгарень і 15 незалежних авторів.
Контекст
«Книжкова країна» проходить на ВДНГ двічі на рік: у квітні та вересні. За два роки кількість книг, проданих на фестивалі, зросла з 85 000 примірників у квітні 2024-го до 93 600 – у вересні 2025-го.
Перший фестиваль навесні 2024 року відвідали 68 000 людей, другий (осінь 2024-го) – 73 000, третій (весна 2025-го) – 72 500. Відвідувачів четвертої «Книжкової країни» втричі більше, ніж гостей XIII «Книжкового арсеналу» – у травні-червні 2025-го на «Книжковий арсенал» завітали близько 30 000 людей, за даними пресслужби.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.