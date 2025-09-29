За чотири дні – з 25 по 28 вересня 2025-го – фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ відвідали 93 098 гостей. З них 94% придбали нові книжки, за даними пресслужби фестивалю.

Деталі

У середньому, група гостей із 2–3 осіб витратила на фестивалі 1344 грн. Загальна кількість проданих книг – 93 619, за даними пресслужби.

Для порівняння, навесні 2025-го 72 500 відвідувачів третьої «Книжкової країни» придбали понад 90 000 книг загальною вартістю 28 млн грн.

Попередні результати фестивалів «Книжкова країна» на ВДНГ. Фото інфографіка Аліна Кохан

З урахуванням середньої вартості книги в 300 грн, сукупний дохід видавців і книгарень, які взяли участь у фестивалі восени 2025-го, до сплати податків міг сягнути майже 28,1 млн грн грн, підрахував Forbes Ukraine.

На четвертій «Книжковій країні» були присутні 90 видавництв, 10 книгарень і 15 незалежних авторів.

У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» У вересні 2025-го «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 93 000 людей. Фото пресслужба фестивалю «Книжкова країна» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Книжкова країна» проходить на ВДНГ двічі на рік: у квітні та вересні. За два роки кількість книг, проданих на фестивалі, зросла з 85 000 примірників у квітні 2024-го до 93 600 – у вересні 2025-го.

Перший фестиваль навесні 2024 року відвідали 68 000 людей, другий (осінь 2024-го) – 73 000, третій (весна 2025-го) – 72 500. Відвідувачів четвертої «Книжкової країни» втричі більше, ніж гостей XIII «Книжкового арсеналу» – у травні-червні 2025-го на «Книжковий арсенал» завітали близько 30 000 людей, за даними пресслужби.