Третю «Книжкову країну» на ВДНГ відвідали понад 14 500 людей у перший день. Це новий рекорд фестивалю

Третій фестиваль «Книжкова країна» на київській ВДНГ стартував 24 квітня 2025-го. У перший день його відвідали 14 522 людини, з них 72% придбали книжки, розповів директор із розвитку ВДНГ і засновник фестивалю Євген Мушкін.

Деталі

«Вчора кияни встановили новий рекорд відвідуваності та кількості придбаних книжок першого дня фестивалю», – написав Мушкін. Для порівняння, восени 2024-го на перший день «Книжкової країни» завітали близько 10 000 людей. Тоді за чотири дні фестиваль відвідали 73 000 гостей.

За підрахунками організаторів, цьогоріч на відкриття фестивалю цілеспрямовано їхали 75% усіх відвідувачів ВДНГ. Ще 15% завітали на «Книжкову країну» без попереднього планування.

У середньому відвідувачі придбали по 1,7 книги, витративши 764 грн, ділиться Мушкін. Загальні продажі в перший день фестивалю могли сягнути від 17 800 до 24 700 книг, або 8–11 млн грн, за підрахунками Forbes Ukraine.

67% відвідувачів раніше не були на інших книжкових фестивалях, свідчать результати опитування організаторів «Книжкової країни». «Нам впевнено вдається долучати до подієвої книжкової культури нову аудиторію», – підсумував Мушкін.

«Книжкова країна» на ВДНГ 24-27 квітня. Фото: Сергій Сівяков / »Книжкова країна» «Книжкова країна» на ВДНГ 24-27 квітня. Фото: Сергій Сівяков / »Книжкова країна» «Книжкова країна» на ВДНГ 24-27 квітня. Фото: Сергій Сівяков / »Книжкова країна» «Книжкова країна» на ВДНГ 24-27 квітня. Фото: Сергій Сівяков / »Книжкова країна» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ вперше пройшов 25-28 квітня 2024 року. За чотири дні його відвідали понад 68 000 гостей, що стало рекордом серед книжкових подій. Тоді відвідувачі придбали близько 85 000 книг. Для порівняння, «Книжковий арсенал» у червні 2024-го зібрав 35 000 відвідувачів за чотири дні.

На фестивалі проводять автограф-сесії, майстеркласи, дискусії з письменниками та видавцями, презентації й читання книг. У програмі на 24-27 квітня – майже 370 подій зі 140 учасниками. Вхід на «Книжкову країну» вільний.