Провідна європейська компанія з виробництва засобів протиповітряної оборони Thales Belgium повідомляє про зростання кількості дронів, що пролітають над її заводами, які виготовляють 70-мм ракети, і закликає до чітких правил протидії цій загрозі, пише Politico . Ці ракети постачають Україні для збиття російських «шахедів».

Деталі

«Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому», – заявив директор компанії в Бельгії Ален Кеврен, відзначивши випадки над об’єктом у Евен’ї-Форт у Льєжі, єдиним бельгійським заводом, ліцензованим для збирання та зберігання вибухівки.

Thales встановила системи виявлення, але юридично не може використовувати глушники для знешкодження дронів через ризик пошкоджень чи травм. мирного населення. Кеврен закликав уточнити протоколи реагування, наголосивши: «Процес потребує чіткості».

Попит на ракети Thales Кеврен назвав «неймовірним», адже більшість виробництва йде на підтримку України в захисті від російської агресії. Ракети, включно з лазерними FZ275 для висотних дронів, як іранські Shahed, та некерованими для знищення роїв менших дронів, мають високий попит. Компанія планує подвоїти випуск до 70 000 одиниць у найближчі роки. Серед клієнтів – Німеччина, Італія, Іспанія та Польща, які цінують сумісність ракет із системами НАТО та їхню економічність – у чотири рази дешевшу за аналоги.

Контекст

В Європі почастішали вторгнення дронів: російські бойові дрони зафіксовано над Польщею та Румунією, а непізнані БпЛА – у Німеччині, Норвегії та Данії. Копенгаген минулого тижня тимчасово заборонив польоти дронів, а НАТО запустило програму Eastern Sentry для усунення прогалин у протиповітряній обороні. Альянс критикують за використання дорогих ракет проти дешевих російських дронів, що коштують близько $10 000, що підігріває попит на доступні рішення Thales.

