Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп пообіцяв захист Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку Росії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп 21 вересня заявив, що Сполучені Штати нададуть підтримку Польщі та країнам Балтії у разі загострення конфлікту з Росією. Про це він повідомив під час розмови з журналістами після церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • На запитання, чи допоможуть США захищати країни Європейського союзу в разі посилення російської агресії, Трамп відповів: «Так, я допоможу. Ми допоможемо».

Контекст 

Ці слова пролунали на тлі нещодавнього інциденту, коли 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин. У зв’язку з цим Естонія ініціювала консультації в НАТО за статтею 4. Речниця НАТО Еллісон Харт зазначила, що Північноатлантична рада планує обговорити цей інцидент на початку наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковим, а частиною системної кампанії Росії проти Заходу, що вимагає «рішучих і системних дій» у відповідь.

Міністерство оборони РФ, у свою чергу, заперечило факт порушення повітряного простору Естонії їхніми винищувачами МіГ-31.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні