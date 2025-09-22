Президент США Дональд Трамп 21 вересня заявив, що Сполучені Штати нададуть підтримку Польщі та країнам Балтії у разі загострення конфлікту з Росією. Про це він повідомив під час розмови з журналістами після церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком.

Деталі

На запитання, чи допоможуть США захищати країни Європейського союзу в разі посилення російської агресії, Трамп відповів: «Так, я допоможу. Ми допоможемо».

Контекст

Ці слова пролунали на тлі нещодавнього інциденту, коли 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин. У зв’язку з цим Естонія ініціювала консультації в НАТО за статтею 4. Речниця НАТО Еллісон Харт зазначила, що Північноатлантична рада планує обговорити цей інцидент на початку наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський назвав вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковим, а частиною системної кампанії Росії проти Заходу, що вимагає «рішучих і системних дій» у відповідь.

Міністерство оборони РФ, у свою чергу, заперечило факт порушення повітряного простору Естонії їхніми винищувачами МіГ-31.