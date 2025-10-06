Останніми днями Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.

Деталі

«По тих влучаннях, думаю, можна зрозуміти людям з тих фактів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронами, а де є застосування не дронами. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей», – сказав Зеленський.

У 2026 році є можливість виробляти обсяг ракет і дронів на $35 млрд. Частина бюджету, яку будуть використовувати на українську далекобійність, може бути взята з двосторонніх угод з країнами, яких понад 30, заявив президент.

Під час саміту Європейської політичної спільноти була позитивна реакція «деяких людей» щодо використання на це російських заморожених активів, додав Зеленський. Ці гроші можна буде використовувати на три пакети: перший – українська зброя, другий – європейська зброя, яку Україна не виробляє, третій – американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа.

Пріоритетом є системи ППО.

Контекст

Раніше The Economist заявило, що Україна уже використовує українські ракети «Фламінго» для ударів по РФ. За даними видання, Україна виробляє дві-три таких ракети на день, а незабаром буде по сім ракет на добу.

З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.