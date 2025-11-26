НАК «Нафтогаз України» залучила 70% коштів, необхідних для імпорту газу на опалювальний сезон, переважно в європейських фінансових інституцій і працює над залученням решти 30% від американських державних кредиторів та корпорацій, зокрема DFC та EXIM. Повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у коментарі агентству АР від 26 листопада.
- «Ми забезпечили 70% необхідних коштів переважно за рахунок європейських кредитів і грантів. Решту 30% намагаємося залучити від DFC, EXIM та інших державних інституцій США», – сказав Корецький.
- Російські атаки на нафтогазові об’єкти в березні та жовтні суттєво скоротили власний видобуток України, створивши додаткову потребу в імпорті близько 4,4 млрд куб. м газу на зиму.
- «Без російських ударів Україна могла б покрити власним видобутком переважну більшість споживання», – наголосив Корецький. Він наголосив, що ці удари мають виключно терористичний характер і не пов’язані з військовими цілями: «Знищення газовидобутку, зберігання та транспортування має одну мету – залишити українців без газу, опалення й електрики». Наразі «Нафтогаз» імпортує газ за стабільним графіком.
Контекст
21 листопада «Нафтогаз» та польський концерн Orlen фіналізували угоду про постачання 300 млн куб. м американського СПГ в І кварталі 2026 року; загалом у 2026-му очікується імпорт 1 млрд куб. м американського скрапленого газу.
З початку 2025 року через партнерство з Orlen вже імпортовано понад 400 млн куб. м американського LNG, до кінця року буде 600 млн куб. м.
Для закупівлі газу залучили: кредит ЄБРР €270 млн (під держгарантію) + грант Норвегії €139 млн; кредит ЄБРР €500 млн під гарантії Єврокомісії; кредит ЄІБ €300 млн під гарантії Єврокомісії; готуються ще €500 млн від ЄБРР; кредити українських банків: Ощадбанк – 3 млрд грн, Укрексімбанк – 2,45 млрд грн, Укргазбанк і ПриватБанк – по 4,7 млрд грн; грант Норвегії – 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн).
Група «Нафтогаз» додатково спрямувала на закупівлю газу $1 млрд власних коштів.
