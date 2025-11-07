«Нафтогаз» домовився з грецькою компанією Atlantic see LNG Trade s.a. про майбутні регулярні поставки американського газу в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький 7 листопада.

Деталі

Меморандум підписано на полях P-TEC. Довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року.

Угода дає можливість поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти: забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України, інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути СПГ до Європи, створити сталу систему постачання та зберігання американського СПГ, пояснив Корецький.

За його словами, це дозволить закласти новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами та стане ще одним кроком задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей.

Підписання відбулося в присутності та за повної підтримки міністерки енергетики України Світлани Гринчук, міністра довкілля та енергетики Греції Ставроса Папаставру, міністра енергетики США Кріса Райта, міністра внутрішніх справ США Дага Бергама, Посла Сполучених Штатів Америки в Греції Кімберлі Ґілфойл та тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Контекст

Заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко повідомила, що через масовані обстріли енергетичної інфраструктури на початку жовтня компанія очікує скорочення видобутку газу цього року на 30% порівняно з плановими показниками. У лютому «Нафтогаз» втратив половину обсягів, але до жовтня відновив їх до рівня початку року. «На жаль, ми не збільшили видобуток, а лише повернулися до початкового рівня після значного падіння», – зазначила вона.

Якщо обстріли триватимуть, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися імпорт 4,4 млрд куб. м газу вартістю близько €2 млрд, повідомляє Bloomberg.

20 жовтня на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала контракти на постачання газу на $2 млрд для кризових ситуацій, додавши: «Частину необхідних коштів уже забезпечено».