Група «Нафтогаз» та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду, що фіналізує постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (СПГ) в Україну у першому кварталі 2026 року. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький 21 листопада.

Деталі

Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

Цього року в межах домовленостей з Orlen до України буде поставлено 600 млн куб. м американського СПГ. У 2026 році очікується імпорт американського СПГ на рівні 1 млрд куб. м.

Попередню заяву про наміри сторони підписали 7 листопада в Греції під час енергетичної конференції P-TEC.

Між підписанням листа про наміри та укладенням фінального контракту пройшло лише кілька днів. За цей час сторони деталізували всі умови та отримали необхідні корпоративні погодження.

Контекст

Через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру на початку жовтня 2025 року видобуток газу «Нафтогазу» цього року скоротиться на 30% від планових показників, повідомила Наталія Бойко, заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Вона зазначила, що в лютому компанія втратила половину обсягів видобутку, але до жовтня відновила їх до рівня початку 2025 року: «Ми не наростили видобуток, а лише повернулися до початкового рівня після значного падіння».

За даними Bloomberg, якщо обстріли триватимуть, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися додатково імпортувати 4,4 млрд куб. м газу на суму близько €2 млрд.

20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже уклала контракти на постачання газу на $2 млрд для проходження кризового періоду та частину необхідних коштів уже забезпечено.