Група «Нафтогаз» підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на €127 млн. Кошти, надані Європейським союзом за підтримки уряду Норвегії, спрямують на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Фінансування надійшло в межах Європейської інвестиційної платформи для України (Ukraine Investment Framework, UIF), створеної для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію країни після російської агресії.

Цей грант доповнює кредит ЄІБ у розмірі €300 млн, який «Нафтогаз» отримав і повністю виплатив у жовтні цього року.

Підтримка європейських партнерів допоможе забезпечити стабільне постачання газу в холодний період, наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зазначила, що спільні дії ЄС, ЄІБ і Норвегії зміцнюють енергетичну стійкість України. Вона відзначила зобов’язання «Нафтогазу» реінвестувати отримані кошти у відновлювану енергетику та декарбонізацію, що, за її словами, «показує шлях до чистішого та більш стійкого енергетичного майбутнього».

Контекст

Ukraine Investment Framework є частиною програми Ukraine Facility – головного механізму цивільної підтримки України з боку ЄС. Вперше Норвегія надає допомогу безпосередньо через цей інструмент, що свідчить про швидку та скоординовану відповідь Team Europe на потреби українського енергосектору.

На початку жовтня Росія активізувала обстріли української інфраструктури газовидобутку, яка покриває 80–90% внутрішніх потреб країни, повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабнішу атаку на видобуток газу в ніч на 3 жовтня.

За даними Bloomberg із посиланням на джерела, внаслідок цього удару знищено близько 60% потужностей із видобутку газу в Україні. Якщо обстріли триватимуть, до кінця березня 2026 року країні може знадобитися імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму близько €2 млрд, зазначає агентство.

20 жовтня на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже підписала контракти на постачання газу на $2 млрд для кризових ситуацій, додавши: «Частину необхідних коштів уже забезпечено».