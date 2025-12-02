Ввечері 1 грудня, а також ранком 2-го російські дрони атакували об’єкти «Нафтогазу», які відповідають за видобуток і зберігання природного газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Деталі

Зазначається, що серед персоналу постраждалих немає, проте зафіксовано руйнування обладнання та споруд.

«Наші аварійно-відновлювальні бригади та оперативні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Відразу після отримання дозволу від ДСНС фахівці «Нафтогазу» розпочнуть відновлювальні роботи», – заявив Корецький.

У компанії наголосили, що лише протягом жовтня–листопада 2025 року це вже дев’ята масована атака РФ на цивільну газову інфраструктуру України.

Контекст

На початку жовтня Росія значно посилила ракетні та дронові удари по об’єктах газовидобувної інфраструктури України, яка забезпечує 80–90% внутрішнього споживання блакитного палива. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабнішу за весь час атаку на газовидобуток, що сталася в ніч на 3 жовтня.

За інформацією Bloomberg із посиланням на власні джерела, внаслідок цього удару було виведено з ладу приблизно 60% потужностей із видобутку природного газу в Україні. Якщо атаки триватимуть із нинішньою інтенсивністю, то до кінця березня 2026 року країні може знадобитися імпортувати додатково 4,4 млрд кубометрів газу вартістю близько €2 млрд.

Наприкінці листопада Корецький заявив, що компанія вже залучила 70% необхідного фінансування для закупівлі імпортного газу на опалювальний сезон. Ці кошти вдалося отримати переважно від європейських фінансових інституцій. Робота триває над залученням решти 30%, зокрема від американських державних кредиторів і корпорацій, серед яких DFC (Корпорація міжнародного фінансування розвитку США) та EXIM (Експортно-імпортний банк США).