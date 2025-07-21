Народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка підозрюють у державній зраді та зловживанні впливом. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України. За даними СБУ, він діяв як ключовий агент ФСБ Росії, і нібито мав вплив на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Деталі

Христенку заочно оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Христенко покинув Україну і, за даними СБУ, продовжує дистанційно впливати на діяльність НАБУ.

Слідство встановило, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Наразі він підтримує тісні зв’язки з Юрієм Іванющенком, відомим як Юра Єнакієвський, який є резидентом ФСБ і курує так звану ДНР від імені російських спецслужб.

Крім того, Христенко був посередником для колаборанта Армена Саркісяна (Армена Горлівського), який загинув унаслідок вибуху в елітному житловому комплексі в Москві на початку 2025 року.

За даними СБУ, під час Революції гідності Христенко активно виконував завдання ФСБ, зокрема організовував «Антимайдан», залучаючи підконтрольних приватних перевізників для транспортування «тітушок».

СБУ також виявила зв’язки Христенка з окремими керівниками НАБУ, зокрема з Русланом Магамедрасуловим, начальником одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, якого було затримано 21 липня за підозрою у веденні незаконного бізнесу з РФ та контактах із представниками країни-агресора. Христенко та Магамедрасулов знайомі ще з часів навчання в Донецькому університеті.

Ще одним фігурантом є керівник підрозділу детективів НАБУ Олексій Скомаров. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка. Скомаров брав участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Слідство встановило, що Ігор Коломойський розраховував на те, що Скомаров, у разі перемоги, сприятиме закриттю кримінального провадження проти нього. Цю інформацію підтверджує переписка Коломойського з одним із його підлеглих, повідомили у СБУ.

Крім того, СБУ стверджує, що детективи НАБУ допомогли бізнес-партнеру Коломойського Геннадію Боголюбову втекти з України. Двоє підлеглих Скомарова супроводжували його під час перетину кордону, перебуваючи в сусідньому купе поїзда для «підстраховки». Цю операцію, за даними слідства, організував Федір Христенко.

Під час обшуків у Христенка вилучено матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами та анкети кандидатів на посади детективів бюро.

Контекст

21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. За даними САП, СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи НАБУ і САП, що може зірвати їхні розслідування.

НАБУ повідомляє про щонайменше 70 обшуків, які зачіпають 15 співробітників, без судових ухвал. Підстави – переважно участь у ДТП, хоча окремим працівникам закидають зв’язки з РФ, що не пов’язані між собою. СБУ також перевіряє охорону держтаємниці, що може розкрити деталі операцій НАБУ і САП. Паралельно Держспецзв’язку перевіряє технічну інфраструктуру бюро.

Під час одного з обшуків до детектива НАБУ застосували силу, попри відсутність опору. Директор НАБУ перервав відрядження у Великій Британії та повертається в Україну. НАБУ проводить внутрішню перевірку подій.

Пізніше СБУ повідомила, що затримала керівника міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з РФ. Він координував роботу в прифронтових областях, але, за даними СБУ, мав контакти з росіянами та допомагав батькові торгувати з Дагестаном. Перевіряється його можлива співпраця з ФСБ та зв’язки з екснардепом ОПЗЖ Федором Христенком, пов’язаним із російськими спецслужбами. Магамедрасулов не вказав російське громадянство батька при отриманні допуску до держтаємниці, а його мати отримує пенсію в ДНР і публікує проросійські коментарі.

НАБУ наголошує: ризик впливу агентів РФ є загальним для держорганів, але не виправдовує зупинення роботи бюро.