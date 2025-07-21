Народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка підозрюють у державній зраді та зловживанні впливом. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України. За даними СБУ, він діяв як ключовий агент ФСБ Росії, і нібито мав вплив на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
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Деталі
- Христенку заочно оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
- Після початку повномасштабного вторгнення РФ Христенко покинув Україну і, за даними СБУ, продовжує дистанційно впливати на діяльність НАБУ.
- Слідство встановило, що ФСБ завербувала Христенка ще за часів президентства Віктора Януковича. Наразі він підтримує тісні зв’язки з Юрієм Іванющенком, відомим як Юра Єнакієвський, який є резидентом ФСБ і курує так звану ДНР від імені російських спецслужб.
- Крім того, Христенко був посередником для колаборанта Армена Саркісяна (Армена Горлівського), який загинув унаслідок вибуху в елітному житловому комплексі в Москві на початку 2025 року.
- За даними СБУ, під час Революції гідності Христенко активно виконував завдання ФСБ, зокрема організовував «Антимайдан», залучаючи підконтрольних приватних перевізників для транспортування «тітушок».
- СБУ також виявила зв’язки Христенка з окремими керівниками НАБУ, зокрема з Русланом Магамедрасуловим, начальником одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, якого було затримано 21 липня за підозрою у веденні незаконного бізнесу з РФ та контактах із представниками країни-агресора. Христенко та Магамедрасулов знайомі ще з часів навчання в Донецькому університеті.
- Ще одним фігурантом є керівник підрозділу детективів НАБУ Олексій Скомаров. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка. Скомаров брав участь у конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
- Слідство встановило, що Ігор Коломойський розраховував на те, що Скомаров, у разі перемоги, сприятиме закриттю кримінального провадження проти нього. Цю інформацію підтверджує переписка Коломойського з одним із його підлеглих, повідомили у СБУ.
- Крім того, СБУ стверджує, що детективи НАБУ допомогли бізнес-партнеру Коломойського Геннадію Боголюбову втекти з України. Двоє підлеглих Скомарова супроводжували його під час перетину кордону, перебуваючи в сусідньому купе поїзда для «підстраховки». Цю операцію, за даними слідства, організував Федір Христенко.
- Під час обшуків у Христенка вилучено матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами та анкети кандидатів на посади детективів бюро.
Контекст
21 липня СБУ та Офіс генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. За даними САП, СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи НАБУ і САП, що може зірвати їхні розслідування.
НАБУ повідомляє про щонайменше 70 обшуків, які зачіпають 15 співробітників, без судових ухвал. Підстави – переважно участь у ДТП, хоча окремим працівникам закидають зв’язки з РФ, що не пов’язані між собою. СБУ також перевіряє охорону держтаємниці, що може розкрити деталі операцій НАБУ і САП. Паралельно Держспецзв’язку перевіряє технічну інфраструктуру бюро.
Під час одного з обшуків до детектива НАБУ застосували силу, попри відсутність опору. Директор НАБУ перервав відрядження у Великій Британії та повертається в Україну. НАБУ проводить внутрішню перевірку подій.
Пізніше СБУ повідомила, що затримала керівника міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з РФ. Він координував роботу в прифронтових областях, але, за даними СБУ, мав контакти з росіянами та допомагав батькові торгувати з Дагестаном. Перевіряється його можлива співпраця з ФСБ та зв’язки з екснардепом ОПЗЖ Федором Христенком, пов’язаним із російськими спецслужбами. Магамедрасулов не вказав російське громадянство батька при отриманні допуску до держтаємниці, а його мати отримує пенсію в ДНР і публікує проросійські коментарі.
НАБУ наголошує: ризик впливу агентів РФ є загальним для держорганів, але не виправдовує зупинення роботи бюро.
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