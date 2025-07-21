Народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко подозревается в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По данным СБУ, он действовал как ключевой агент ФСБ РФ, в частности, оказывал влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако никаких доказательств относительно этого СБУ не предоставила.

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Христенко заочно объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

После начала полномасштабного вторжения РФ Христенко покинул Украину и, по данным СБУ, продолжает дистанционно влиять на деятельность НАБУ.

Следствие установило, что ФСБ завербовала Христенко еще при президентстве Виктора Януковича. Сейчас он поддерживает тесные связи с Юрием Иванющенко, известным как Юра Енакиевский, который является резидентом ФСБ и курирует так называемую ДНР от имени российских спецслужб.

Кроме того, Христенко был посредником для коллаборанта Армена Саркисяна (Армена Горловского), погибшего в результате взрыва в элитном жилом комплексе в Москве в начале 2025 года.

По данным СБУ, во время Революции достоинства Христенко активно выполнял задачи ФСБ, в частности, организовывал «Антимайдан», привлекая подконтрольных частных перевозчиков для транспортировки «титушек».

СБУ также обнаружила связи Христенко с отдельными руководителями НАБУ, в том числе с Русланом Магамедрасуловым, начальником одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который был задержан 21 июля по подозрению в ведении незаконного бизнеса с РФ и контактах с представителями страны-агрессора. Христенко и Магамедрасулов знакомы со времен учебы в Донецком университете.

Еще одним фигурантом является руководитель подразделения детективов НАБУ Алексей Скомаров. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко. Скомаров принимал участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Следствие установило, что Игорь Коломойский рассчитывал на то, что Скомаров в случае победы будет способствовать закрытию уголовного производства против него. Эту информацию подтверждает переписка Коломойского с одним из его подчиненных, сообщили в СБУ.

Кроме того, СБУ утверждает, что детективы НАБУ помогли бизнес-партнеру Коломойского Геннадию Боголюбову сбежать из Украины. Двое подчиненных Скомарова сопровождали его при пересечении границы, находясь в соседнем купе поезда для «подстраховки». Эту операцию, по данным следствия, организовал Федор Христенко.

Во время обысков у Христенко изъяты материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласной слежки за фигурантами и анкеты кандидатов на должности детективов бюро.

Контекст

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели обыски у работников НАБУ. По данным САП, СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мерах НАБУ и САП, что может сорвать их расследования.

НАБУ сообщает о минимум 70 обысках, которые затрагивают 15 сотрудников, без судебных постановлений. Основания – преимущественно участие в ДТП, хотя отдельных работников обвиняют в связях с РФ, которые не связаны между собой. СБУ также проверяет охрану гостайны, что может раскрыть детали операций НАБУ и САП. Параллельно Госспецсвязи проверяет техническую инфраструктуру бюро.

Во время одного из обысков к детективу НАБУ применили силу, несмотря на отсутствие сопротивления. Директор НАБУ прервал командировку в Великобритании и возвращается в Украину. НАБУ проводит внутреннюю проверку событий.

Позже СБУ сообщила, что задержала руководителя межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с РФ. Он координировал работу в прифронтовых областях, но, по данным СБУ, контактировал с россиянами и помогал отцу торговать с Дагестаном. Проверяется его возможное сотрудничество с ФСБ и связи с экс-нардепом ОПЗЖ Федором Христенко, связанным с российскими спецслужбами. Магамедрасулов не указал российское гражданство отца при получении допуска к гостайне, а его мать получает пенсию в ДНР и публикует пророссийские комментарии.

НАБУ отмечает: риск влияния агентов РФ является общим для госорганов, но не оправдывает остановку работы бюро.