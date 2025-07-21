Народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко подозревается в государственной измене и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По данным СБУ, он действовал как ключевой агент ФСБ РФ, в частности, оказывал влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако никаких доказательств относительно этого СБУ не предоставила.
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- Христенко заочно объявлено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
- После начала полномасштабного вторжения РФ Христенко покинул Украину и, по данным СБУ, продолжает дистанционно влиять на деятельность НАБУ.
- Следствие установило, что ФСБ завербовала Христенко еще при президентстве Виктора Януковича. Сейчас он поддерживает тесные связи с Юрием Иванющенко, известным как Юра Енакиевский, который является резидентом ФСБ и курирует так называемую ДНР от имени российских спецслужб.
- Кроме того, Христенко был посредником для коллаборанта Армена Саркисяна (Армена Горловского), погибшего в результате взрыва в элитном жилом комплексе в Москве в начале 2025 года.
- По данным СБУ, во время Революции достоинства Христенко активно выполнял задачи ФСБ, в частности, организовывал «Антимайдан», привлекая подконтрольных частных перевозчиков для транспортировки «титушек».
- СБУ также обнаружила связи Христенко с отдельными руководителями НАБУ, в том числе с Русланом Магамедрасуловым, начальником одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который был задержан 21 июля по подозрению в ведении незаконного бизнеса с РФ и контактах с представителями страны-агрессора. Христенко и Магамедрасулов знакомы со времен учебы в Донецком университете.
- Еще одним фигурантом является руководитель подразделения детективов НАБУ Алексей Скомаров. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем супруге Христенко. Скомаров принимал участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
- Следствие установило, что Игорь Коломойский рассчитывал на то, что Скомаров в случае победы будет способствовать закрытию уголовного производства против него. Эту информацию подтверждает переписка Коломойского с одним из его подчиненных, сообщили в СБУ.
- Кроме того, СБУ утверждает, что детективы НАБУ помогли бизнес-партнеру Коломойского Геннадию Боголюбову сбежать из Украины. Двое подчиненных Скомарова сопровождали его при пересечении границы, находясь в соседнем купе поезда для «подстраховки». Эту операцию, по данным следствия, организовал Федор Христенко.
- Во время обысков у Христенко изъяты материалы уголовных производств НАБУ, в частности, документы негласной слежки за фигурантами и анкеты кандидатов на должности детективов бюро.
Контекст
21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели обыски у работников НАБУ. По данным САП, СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мерах НАБУ и САП, что может сорвать их расследования.
НАБУ сообщает о минимум 70 обысках, которые затрагивают 15 сотрудников, без судебных постановлений. Основания – преимущественно участие в ДТП, хотя отдельных работников обвиняют в связях с РФ, которые не связаны между собой. СБУ также проверяет охрану гостайны, что может раскрыть детали операций НАБУ и САП. Параллельно Госспецсвязи проверяет техническую инфраструктуру бюро.
Во время одного из обысков к детективу НАБУ применили силу, несмотря на отсутствие сопротивления. Директор НАБУ прервал командировку в Великобритании и возвращается в Украину. НАБУ проводит внутреннюю проверку событий.
Позже СБУ сообщила, что задержала руководителя межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с РФ. Он координировал работу в прифронтовых областях, но, по данным СБУ, контактировал с россиянами и помогал отцу торговать с Дагестаном. Проверяется его возможное сотрудничество с ФСБ и связи с экс-нардепом ОПЗЖ Федором Христенко, связанным с российскими спецслужбами. Магамедрасулов не указал российское гражданство отца при получении допуска к гостайне, а его мать получает пенсию в ДНР и публикует пророссийские комментарии.
НАБУ отмечает: риск влияния агентов РФ является общим для госорганов, но не оправдывает остановку работы бюро.
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