Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора 21 липня прийшли з обшуками до працівників САП і НАБУ. Одна із причин слідчих дій – дотримання законодавства про державну таємницю. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час обшуків, СБУ отримала доступ до інформації про спецоперації, які проводять НАБУ і САП та затримала одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Forbes Ukraine слідкує за подіями навколо справи проти антикорупційних органів.