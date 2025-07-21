Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора 21 липня прийшли з обшуками до працівників САП і НАБУ. Одна із причин слідчих дій – дотримання законодавства про державну таємницю. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час обшуків, СБУ отримала доступ до інформації про спецоперації, які проводять НАБУ і САП та затримала одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Forbes Ukraine слідкує за подіями навколо справи проти антикорупційних органів.
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Деталі
- За інформацією НАБУ, на 21 липня відомо про 70 обшуків, які проводяться працівниками СБУ та Офісу Генпрокурора стосовно співробітників Бюро. Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. Як заявляють у Бюро, ці слідчі дії здійснюються без судових ухвал.
- У більшості випадків підставою для обшуків називають участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах, однак деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором, хоча ці факти не є взаємопов’язаними, зазначає НАБУ.
- СБУ ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці, яка стосується працівників НАБУ, що мають доступ до державної таємниці та проводять негласні слідчі (розшукові) дії. За інформацією НАБУ, результати цієї перевірки можуть надати СБУ доступ до інформації про триваючі та заплановані оперативні заходи і слідчі дії НАБУ та САП, що може призвести до їх зриву. Паралельно Держспецзв’язку проводить планову перевірку технічної інфраструктури НАБУ.
- Під час одного з обшуків до детектива Бюро було застосовано фізичну силу, попри відсутність з його боку опору. На момент початку цих подій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де планувалася зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну, йдеться у повідомленні.
- НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, зокрема застосування сили до співробітника. Водночас у Бюро наголосили, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора є актуальним для будь-якого органу влади, але це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції.
- СБУ повідомила, що затримала одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу в РФ. За даними СБУ, він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), але мав контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батькові-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ, зокрема виступаючи посередником у продажі партій технічної коноплі до республіки Дагестан.
- У СБУ заявили, що перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.
- За версією спецслужби, він мав тісні контакти з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ. Крім того, Магамедрасулов нібито не вказав громадянство РФ свого батька під час оформлення допуску до державної таємниці, а його мати, Ірина Магамедрасулова, проживаючи в Києві, отримує пенсію в так званій ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, заявили в СБУ.
Контекст
16 липня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки в квартирі загиблого пілота Джуса. Ці дії пов’язані з розслідуванням щодо керівника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна, який тимчасово проживав у цій квартирі до того, як 11 липня йому було оголошено підозру.
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