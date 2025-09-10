НАТО не вважає вторгнення дронів на територію Польщі в ніч на 10 вересня актом нападу. Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Альянсі.

Деталі

За словами джерела, попередні дані вказують, що від шести до десяти російських безпілотників навмисно увійшли в повітряний простір Польщі.

«Це перший випадок, коли авіація НАТО була задіяна для протидії потенційним загрозам у повітряному просторі країн-членів», – зазначив співрозмовник Reuters.

Він уточнив, що системи протиповітряної оборони Patriot, розгорнуті в регіоні, зафіксували дрони за допомогою радарів, але вогонь по них не відкривали.

У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські розвідувальні літаки AWACS та літаки-заправники, які використовуються НАТО спільно.

Контекст

У ніч на 10 вересня, під час російської атаки на Україну, кілька безпілотників перетнули кордон і увійшли в повітряний простір Польщі. Вперше польська авіація застосувала зброю для знищення БПЛА, які порушили кордон країни.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, щонайменше вісім безпілотників залишили межі українського повітряного простору, прямуючи до Польщі. У відповідь польська влада тимчасово закрила аеропорти, назвавши інцидент «актом агресії».

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що радари зафіксували десятки повітряних цілей, частина з яких могла становити загрозу. Деякі дрони вдалося знищити, і зараз триває пошук їхніх уламків.