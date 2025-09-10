У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударом опинилися 15 українських областей. Моніторингові пабліки називають це найбільшим ударом за останні чотири місяці. Під час атаки кілька російських дронів залетіли на територію Польщі, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, частину з них вдалося збити.
Деталі
- У Житомирській області сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території регіону із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет, повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
- У Хмельницькому районі травмовано троє людей, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт і вибито вікна в навколишніх будинках, повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін.
- На Вінниччині внаслідок атаки одна людина була госпіталізована з пораненнями, заявила перша заступниця керівника ОВА Наталя Заболотна. Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.
- Пожежники працюють над локалізацією пожежі, до ліквідації наслідків залучено 81 особу особового складу та 24 одиниці техніки. Крім того, в області пошкоджено близько 30 житлових будинків: вибитими виявилися вікна, пошкоджено покрівлі та прибудинкові території. Загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БПЛА та 11 крилатих ракет.
- У Черкаській області, за словами керівника ОВА Ігоря Табурця, люди не постраждали, але зруйновано хлів, загинули дві корови, пошкоджено будинки, автомобіль та лінію електропередач.
- У Волинській області, за даними ДСНС, рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу. У Луцькому районі зайнялося підприємство. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 м². Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці. Постраждалих немає.
- Вночі ворог здійснив атаку на Ізмаїльський район Одещини, застосувавши ударні безпілотники, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Під ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. На щастя, жертв і постраждалих немає. Наразі всі відповідні служби працюють на місці, фіксуючи наслідки атаки та документуючи черговий воєнний злочин Росії проти регіону, заявили в ОВА.
- Президент України засудив порушення російськими дронами повітряного простору Польщі, назвавши це «вкрай небезпечним прецедентом для Європи». Він заявив: «Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки». За його словами, Росія має зрозуміти, що розширення війни неприпустиме, і її необхідно завершити. Зеленський також наголосив на затягуванні санкцій проти Росії та її союзників, зазначивши, що це лише посилює жорстокість атак. Він заявив про необхідність достатньої кількості зброї для стримування агресора та закликав до спільної відповіді України, Польщі, європейських партнерів і США. «Дякую всім, хто допомагає», – додав президент.
- Польські та союзні сили зафіксували десятки цілей, частину безпілотників вдалося збити, повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
- Операція з пошуку уламків триває за участю Територіальної оборони. Оперативне командування Збройних сил Польщі назвало інцидент «актом агресії» та закликало жителів Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств залишатися вдома.
- Через військову діяльність тимчасово закрили два аеропорти у Варшаві, а також по одному в Жешуві та Любліні. Прем’єр-міністр Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте, а президент Кароль Навроцький анонсував брифінг у Бюро національної безпеки для координації дій.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон, член комітету Палати представників США зі збройних сил, засудив атаку російських дронів на Польщу та закликав президента Дональда Трампа негайно запровадити санкції проти Росії. Про це він написав у соціальній мережі X.
- Вілсон зазначив, що Росія, використовуючи іранські дрони «Шахед», атакувала Польщу, члена НАТО, лише через кілька днів після зустрічі Трампа з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі.
- «Це акт війни. Ми вдячні союзникам по НАТО за швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних народів», – заявив конгресмен.
- Він закликав Трампа ввести жорсткі санкції, які б підірвали російську військову машину, а також надати Україні зброю, здатну завдати удару по РФ. Вілсон підкреслив, що Путін уже не обмежується війною в Україні, а тепер «кидає виклик рішучості НАТО на його території».
- «Путін не лише зазнає поразки в Україні, атакуючи матерів і дітей, але й відкрито випробовує нашу рішучість на території НАТО. Він заявив, що «Росія не знає кордонів». Вільні нації покажуть Росії, що кордони існують», – наголосив Вілсон.
