У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударом опинилися 15 українських областей. Моніторингові пабліки називають це найбільшим ударом за останні чотири місяці. Під час атаки кілька російських дронів залетіли на територію Польщі, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, частину з них вдалося збити.