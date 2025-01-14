НАТО запускає місію «Балтійський вартовий» для захисту підводної інфраструктури

Країни – члени НАТО запускають нову місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), мета якої – посилити захист критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Про це 14 січня оголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті союзників по Балтійському морю в Гельсінкі, йдеться в пресрелізі альянсу. Представники країн НАТО зустрілися, щоб обговорити «зростаючу загрозу критично важливій підводній інфраструктурі».

Деталі

Під час місії будуть задіяні фрегати, морські патрульні літаки, невеликий флот військово-морських безпілотників.

НАТО працюватиме із союзниками над інтеграцією національних засобів спостереження для посилення захисту найважливіших обʼєктів підводної інфраструктури.

Рютте наголосив, що Фінляндія продемонструвала, що рішучі дії в рамках закону можливі. «Капітани кораблів повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, в тому числі можливу висадку на борт, конфіскацію і арешт», – зазначив генсек НАТО.

Контекст

Саміт відбувся після низки інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури європейських країн у Балтійському морі, до яких причетні судна з тіньового флоту РФ.

18 листопада між Литвою і Швецією було пошкоджено підводний кабель, який пролягає в Балтійському морі. Невдовзі після цього фінська влада повідомила про пошкодження другого підводного кабелю Estlink 2, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією і Німеччиною.

Слідча група виявила на дні Фінської затоки якір, який, імовірно, пов’язаний із пошкодженням кабелю. За версією правоохоронців, якір належить судну Eagle S. Джерела Reuters у Митній службі Фінляндії розповіли, що танкер Eagle S є частиною «тіньового флоту» РФ.

8 січня агентство транспортної безпеки Фінляндії Traficom не дозволило судну Eagle S продовжувати маршрут. Екіпаж на борту нафтового танкера Eagle S був готовий перерізати інші кабелі та трубопроводи, зазначили співрозмовники Reuters.