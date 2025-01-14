Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

НАТО запускає місію «Балтійський вартовий» для захисту підводної інфраструктури

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Марк Рютте на саміті союзників по Балтійському морю оголосив нову місію Baltic Sentry /пресслужба НАТО

Марк Рютте на саміті союзників по Балтійському морю оголосив нову місію Baltic Sentry Фото пресслужба НАТО

Країни – члени НАТО запускають нову місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), мета якої – посилити захист критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Про це 14 січня оголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті союзників по Балтійському морю в Гельсінкі, йдеться в пресрелізі альянсу. Представники країн НАТО зустрілися, щоб обговорити «зростаючу загрозу критично важливій підводній інфраструктурі».

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • Під час місії будуть задіяні фрегати, морські патрульні літаки, невеликий флот військово-морських безпілотників.
  • НАТО працюватиме із союзниками над інтеграцією національних засобів спостереження для посилення захисту найважливіших обʼєктів підводної інфраструктури.
  • Рютте наголосив, що Фінляндія продемонструвала, що рішучі дії в рамках закону можливі. «Капітани кораблів повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, в тому числі можливу висадку на борт, конфіскацію і арешт», – зазначив генсек НАТО.

Контекст

Саміт відбувся після низки інцидентів із пошкодженням підводної інфраструктури європейських країн у Балтійському морі, до яких причетні судна з тіньового флоту РФ.

18 листопада між Литвою і Швецією було пошкоджено підводний кабель, який пролягає в Балтійському морі. Невдовзі після цього фінська влада повідомила про пошкодження другого підводного кабелю Estlink 2, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією і Німеччиною.

Слідча група виявила на дні Фінської затоки якір, який, імовірно, пов’язаний із пошкодженням кабелю. За версією правоохоронців, якір належить судну Eagle S. Джерела Reuters у Митній службі Фінляндії розповіли, що танкер Eagle S є частиною «тіньового флоту» РФ. 

8 січня агентство транспортної безпеки Фінляндії Traficom не дозволило судну Eagle S продовжувати маршрут. Екіпаж на борту нафтового танкера Eagle S був готовий перерізати інші кабелі та трубопроводи, зазначили співрозмовники Reuters.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні