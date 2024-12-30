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Пошкодження кабелю Estlink 2. Фінляндія виявила на дні Балтійського моря слід якоря у майже 100 км

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Фінляндія виявила під водою сліди якоря, ймовірно, залишені танкером Eagle S, після пошкодження кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, заявив Самі Пайла, головний інспектор і тактичний керівник Національного бюро розслідувань Фінляндії, пише Yle 29 грудня. Раніше стало відомо, що танкер є частиною «тіньового флоту» Росії.

Підводні лінії електропередач та телекомунікацій було пошкоджено 25 грудня. ЄС називає пошкодження кабелів останнім у серії ймовірних атак на критично важливу інфраструктуру блоку. 

Ключові факти

  • Центральна кримінальна поліція повідомила, що на дні моря у Фінській затоці виявлено слід від волочіння якоря завдовжки кілька десятків кілометрів.
  • «Слід сягає десятків кілометрів завдовжки. Поки не вдалося точно встановити, де якір був опущений», – йдеться у прес-релізі поліції.
  • Інспектор поліції Пайла підтвердив Yle, що підводні дослідження, які проводилися на місці пошкодження кабелю Estlink 2, поступово прояснюють картину.
  • «Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід (слід від волочіння) тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сто кілометрів», – уточнив Пайла.
  • Він зазначає, що Центральна кримінальна поліція вже має попереднє уявлення про те, що сталося.
  • «В даний час ми припускаємо, що слід від волочіння є якірним слідом судна Eagle S. Ми змогли зʼясувати це завдяки підводним дослідженням», – повідоми він.
  • Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією.

Контекст

25 грудня стало відомо про несправності підводних кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією. Про перебої в їхній роботі департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) повідомили компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC.

Того ж дня оператори енергосистем Естонії та Фінляндії – Elering і Fingrid – повідомили про збій у роботі підводного електрокабелю EstLink 2. 

У пошкодженні електрокабелю Estlink 2 та чотирьох кабелів звʼязку підозрюється танкер Eagle S, який ходить під прапором Островів Кука. Центральна кримінальна поліція затримала танкер та тримає його поблизу Порвоо. Екіпаж Eagle S, який складається з громадян Грузії та Індії, допитують.

Після пошкодження кабелів Європейський союз оголосив, що готує санкції проти «тіньового флоту» Росії. У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво. 

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