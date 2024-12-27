ЄС готує санкції проти «тіньового флоту» Росії після пошкодження кабелю в Балтійському морі

Європейський союз готує санкції проти «тіньового флоту» Росії після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки 26 грудня.

Ключові факти

У ЄС пошкодження підводних кабелів в Балтійському морі називають останнім у серії ймовірних атак на критично важливу інфраструктуру.

Блок рішуче засудив «будь-яку навмисну ​​руйнацію критичної інфраструктури Європи».

Згідно із заявою, підозрюване у пошкодженні кабелів судно є частиною «тіньового флоту»Росії.

«Ми запропонуємо подальші заходи, зокрема санкції, спрямовані на цей флот», – сказано у заяві.

У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.

Контекст

25 грудня стало відомо про несправності трьох підводних кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією. Про перебої в їхній роботі департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) повідомили компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC, передає ERR.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2, що зʼєднує Естонію та Фінляндію. Попередньо встановлено, що кабель Estlink 2 пошкоджено «зовнішньою силою». За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.