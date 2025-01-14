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НАТО запускает миссию «Балтийский часовой» для защиты подводной инфраструктуры

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Марк Рютте на саммите союзников по Балтийскому морю объявил новую миссию Baltic Sentry /пресс-служба НАТО

Марк Рютте на саммите союзников по Балтийскому морю объявил новую миссию Baltic Sentry Фото пресс-служба НАТО

Страны – члены НАТО запускают новую миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), цель которой – усилить защиту критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Об этом 14 января объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки, говорится в пресс-релизе альянса. Представители стран НАТО встретились, чтобы обсудить «возрастающую угрозу критически важной подводной инфраструктуре».

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Подробности

  • В ходе миссии будут задействованы фрегаты, морские патрульные самолеты, небольшой флот военно-морских беспилотников.
  • НАТО будет работать с союзниками по интеграции национальных средств наблюдения для усиления защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры.
  • Рютте подчеркнул, что Финляндия продемонстрировала, что решительные действия в рамках закона возможны. «Капитаны кораблей должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, в том числе возможную высадку на борт, конфискацию и арест», – отметил генсек НАТО.

Контекст

Саммит состоялся после ряда инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры европейских стран в Балтийском море, к которым причастны суда из теневого флота РФ.

18 ноября между Литвой и Швецией был поврежден подводный кабель, пролегающий в Балтийском море. Вскоре после этого финские власти сообщили о повреждении второго подводного кабеля Estlink 2, пролегающего через Балтийское море между Финляндией и Германией.

Следственная группа обнаружила на дне Финского залива якорь, предположительно связанный с повреждением кабеля. По версии правоохранителей, якорь принадлежит судну Eagle S. Источники Reuters в Таможенной службе Финляндии рассказали, что танкер Eagle S является частью «теневого флота» РФ.

8 января агентство транспортной безопасности Финляндии Traficom не разрешило судну Eagle S продолжать маршрут. Экипаж на борту нефтяного танкера Eagle S готов был перерезать другие кабели и трубопроводы, отметили собеседники Reuters.

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