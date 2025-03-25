Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Навіть без допомоги США 82% українців готові протистояти РФ – КМІС

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Понад 80% українців переконані, що Україна має продовжувати боротьбу навіть у разі припинення підтримки США: 82% виступають за опір, і лише 8% готові до капітуляції. Така думка домінує в усіх регіонах країни – від 78% на Сході до 83% на Заході. Про це йдеться в результатах опитування КМІС.

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Деталі 

  • 77% українців позитивно оцінюють пропозицію про тимчасове припинення вогню: 47% вважають її способом показати, що Росія не бажає миру чи порушує домовленості, 12% вбачають у ній шанс розблокувати військову допомогу, а 18% розглядають як крок до завершення війни на прийнятних для України умовах. 
  • Негативно ставляться лише 17%: 8% називають це помилкою, яка послабить Україну, 7% – проявом відчаю влади через ситуацію на фронті, а 2% – кроком до капітуляції.  
  • Водночас 79% українців категорично відкидають російські вимоги для перемир’я, такі як припинення мобілізації, постачання західної зброї та розвідданих, лише 16% готові їх розглядати (з них 14% неохоче). У всіх регіонах – від 64% на Сході до 81% на Заході, у Центрі та на Півдні – ці умови вважають неприйнятними.  
Навіть без допомоги США 82% українців готові протистояти РФ – КМІС /Фото 1
  • Щодо гарантій безпеки, 62% українців не підтримають припинення вогню без них, тоді як 32% можуть погодитися. Якщо ж гарантії будуть – розміщення західних миротворців (60% за, 34% проти), членство в НАТО (58% за, 32% проти) чи посилена підтримка ЗСУ (56% за, 35% проти) – більше половини готові неохоче підтримати перемир’я.  
Навіть без допомоги США 82% українців готові протистояти РФ – КМІС /Фото 2

Про опитування 

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 12-22 березня 2025 року, додавши за власною ініціативою запитання про ставлення до пропозиції тимчасового припинення бойових дій з Росією. Дослідження здійснювали методом телефонних інтерв’ю, випадково обираючи мобільні номери.  

Опитано 1326 осіб віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольних уряду територіях України в усіх регіонах.  

За стандартних умов статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,3) становила б максимум 3,5% для показників близько 50%, 3,1% – для 25%, 2,1% – для 10% і 1,6% – для 5%. Однак через війну до формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Контекст 

28 лютого в Білому домі між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом відбулася гостра суперечка щодо припинення бойових дій. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України, але дискусія переросла в конфлікт, і зустріч завершилася достроково: Зеленський покинув резиденцію, а Трамп звинуватив його у небажанні миру. Угоду про копалини так і не підписали, США зажадали вибачень від Зеленського та призупинили військову допомогу.  

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) делегації України та США провели переговори, за підсумками яких Вашингтон відновив військову й безпекову підтримку, а Київ погодився на 30-денне перемир’я за умови взаємності від Росії. Після цього США поновили постачання зброї через хаб у Польщі, обмін розвідданими, а Maxar Technologies надала українським користувачам доступ до GEGD.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні