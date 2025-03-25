Навіть без допомоги США 82% українців готові протистояти РФ – КМІС

Понад 80% українців переконані, що Україна має продовжувати боротьбу навіть у разі припинення підтримки США: 82% виступають за опір, і лише 8% готові до капітуляції. Така думка домінує в усіх регіонах країни – від 78% на Сході до 83% на Заході. Про це йдеться в результатах опитування КМІС.

Деталі

77% українців позитивно оцінюють пропозицію про тимчасове припинення вогню: 47% вважають її способом показати, що Росія не бажає миру чи порушує домовленості, 12% вбачають у ній шанс розблокувати військову допомогу, а 18% розглядають як крок до завершення війни на прийнятних для України умовах.

Негативно ставляться лише 17%: 8% називають це помилкою, яка послабить Україну, 7% – проявом відчаю влади через ситуацію на фронті, а 2% – кроком до капітуляції.

Водночас 79% українців категорично відкидають російські вимоги для перемир’я, такі як припинення мобілізації, постачання західної зброї та розвідданих, лише 16% готові їх розглядати (з них 14% неохоче). У всіх регіонах – від 64% на Сході до 81% на Заході, у Центрі та на Півдні – ці умови вважають неприйнятними.

Щодо гарантій безпеки, 62% українців не підтримають припинення вогню без них, тоді як 32% можуть погодитися. Якщо ж гарантії будуть – розміщення західних миротворців (60% за, 34% проти), членство в НАТО (58% за, 32% проти) чи посилена підтримка ЗСУ (56% за, 35% проти) – більше половини готові неохоче підтримати перемир’я.

Про опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 12-22 березня 2025 року, додавши за власною ініціативою запитання про ставлення до пропозиції тимчасового припинення бойових дій з Росією. Дослідження здійснювали методом телефонних інтерв’ю, випадково обираючи мобільні номери.

Опитано 1326 осіб віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольних уряду територіях України в усіх регіонах.

За стандартних умов статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,3) становила б максимум 3,5% для показників близько 50%, 3,1% – для 25%, 2,1% – для 10% і 1,6% – для 5%. Однак через війну до формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Контекст

28 лютого в Білому домі між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом відбулася гостра суперечка щодо припинення бойових дій. Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України, але дискусія переросла в конфлікт, і зустріч завершилася достроково: Зеленський покинув резиденцію, а Трамп звинуватив його у небажанні миру. Угоду про копалини так і не підписали, США зажадали вибачень від Зеленського та призупинили військову допомогу.

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) делегації України та США провели переговори, за підсумками яких Вашингтон відновив військову й безпекову підтримку, а Київ погодився на 30-денне перемир’я за умови взаємності від Росії. Після цього США поновили постачання зброї через хаб у Польщі, обмін розвідданими, а Maxar Technologies надала українським користувачам доступ до GEGD.