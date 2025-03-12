США відновили військову допомогу Україні через хаб у Польщі та обмін розвідданими, Maxar відкрила українські акаунти

Постачання американської зброї Україні через хаб у Польщі відновилося після перемовин делегацій України та США у Саудівській Аравії 11 березня. Також Вашингтон відновив обмін розвідувальними даними, а аерокосмічна компанія Maxar Technologies відкрила акаунти українських користувачів GEGD.

Деталі

«Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України», – повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі Х.

До цього про відновлення безпекової допомоги повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила про скасування паузи в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

Maxar Technologies відновлює акаунти українських користувачів Global Enhanced GEOINT Delivery (скор. GEGD), підтвердили Мілітарному декілька користувачів сервісу. Це програма від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) пройшли переговори між делегаціями України та США. За результатами зустрічі Вашингтон заявив про відновлення військової та безпекової допомоги, а Київ погодилася на 30-денне припинення вогню за умови, що Росія зробить те саме.