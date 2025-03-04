Трамп зупиняє всю військову допомогу Україні, навіть ту, що вже в дорозі – Bloomberg

Президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, пише Bloomberg із посиланням на високопосадовця Міністерства оборони. Після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив березня телеканал CNN , посилаючись на слова західних посадовців.

Ключові факти

США призупиняють всю очікувану військову допомогу, поки Трамп не визначить, що лідери України «демонструють сумлінну відданість миру», повідомив високопосадовець Міністерства оборони.

Адміністрація Трампа перегляне допомогу, щоб переконатися, що вона «сприяє вирішенню конфлікту», сказав представник Білого дому. «Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми зупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню», – повідомив він.

Наказ поширюється на всю американську військову техніку, яка нині не перебуває в Україні, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі літаками та кораблями або чекає в транзитних зонах у Польщі. Масштаби зброї поки не відомі, але Трамп успадкував від колишнього президента Джо Байдена повноваження щодо постачання зброї на суму $3,85 млрд з американських запасів.

Європейські лідери вважають, що Трамп намагається чинити тиск на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин, повідомляють обізнані джерела.

«Вплив буде великим. Я б назвав його руйнівним», – сказав CNN Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень. За оцінками Канчіана, Україна відчує наслідки паузи в наданні допомоги протягом двох-чотирьох місяців. «Лінія фронту буде продовжувати прогинатися, і врешті-решт вона прорветься, і Україна буде змушена прийняти несприятливе – навіть катастрофічне мирне врегулювання», – вважає він.

За даними Reuters, Трамп одночасно просувається вперед із планами зі зняття економічних санкцій з Росії ще до того, як буде укладено мирну угоду. Білий дім доручив Державному департаменту та Міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути помʼякшені, щоб офіційні особи США могли обговорити його з представниками Росії найближчими днями у рамках широких переговорів щодо покращення дипломатичних та економічних відносин, повідомили джерела.

Контекст

Трамп прагне швидкої угоди, щоб покласти край війні в Україні. Минулого тижня Зеленський на зустрічі в Овальному кабінеті підняв питання гарантій безпеки, щоб Росія не порушувала жодних угод, Трамп сердито сказав йому повернутися, коли він буде готовий до миру. Обидві сторони відмовилися від планів угоди з мінеральних ресурсів, що розглядалася як можливий попередник припинення вогню.

Це змусило європейських союзників кинутись у погоню за планами щодо постачання України зброєю, а також щодо надання миротворчих сил для угоди. Однак Європі не вистачає багатьох видів озброєння та інших можливостей, які наразі надають США. Чиновники союзників заявили, що запасів зброї, найімовірніше, вистачить лише до літа.

3 березня Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися із Трампом, якщо той запросить його для конструктивного діалогу, повідомив він під час спілкування з українськими та британськими журналістами. Він наголосив, що розуміє причини суперечки, яка виникла у Білому домі 28 лютого.

Згідно із опитуванням Gradus Research, на тлі суперечки американського і українського президентів у Білому домі ставлення до США з боку українців погіршилося. Зокрема, 13% опитаних вважають США дружньою країною, 29% – недружньою.