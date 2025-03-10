Трамп заявив, що США близькі до відновлення обміну розвідданими з Україною

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Трамп зазначив, що США наблизилися до скасування «паузи» в передачі розвідданих Україні.

«Ми майже завершили цей процес», – відповів Трамп на запитання про те, чи розглядає він можливість поновлення обміну розвідувальною інформацією з Україною.

Трамп теж висловив сподівання на успішні результати переговорів між американською та українською делегаціями.

Команди України та США відновили свою діяльність, і вже 11 березня в Саудівській Аравії заплановані переговори. На них, зокрема, йтиметься про те, чи готова Україна йти на поступки, щоб завершити війну.

«Я впевнений, що цього тижня ми зробимо значний крок уперед», – прокоментував Трамп майбутні переговори.

Контекст

28 лютого у Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла напружена дискусія про припинення бойових дій. Зеленський акцентував увагу на необхідності гарантій безпеки для України, однак розмова швидко переросла в конфлікт. Зустріч завершилася раніше запланованого: Зеленський залишив Білий дім, а Трамп звинуватив його у небажанні йти на мир. Угода про копалини так і не була укладена. США заявили, що Зеленський має вибачитися, і оголосили про призупинення військової підтримки України.

5 березня видання Financial Times повідомило, що Сполучені Штати продовжують обмінюватися розвідувальними даними про Росію та Україну зі своїми ключовими союзниками, зокрема з Великою Британією. Водночас, за інформацією Daily Mail від того ж дня, Вашингтон заборонив Лондону передавати Україні розвіддані, отримані від США. Того ж дня директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф, за словами журналістки Fox News Джекі Гайнріх, «неофіційно підтвердив», що США тимчасово зупинили свої розвідувальні операції. Це рішення пояснили прагненням «закликати всіх до відповідальності та сприяти встановленню миру в світі».