Інвесткомпанія американського мільярдера Воррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. веде перемовини про купівлю нафтохімічного підрозділу Occidental Petroleum за $10 млрд, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Угода, яка стане найбільшою для Berkshire з 2022 року, може бути укладена найближчими днями, зазначають вони.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Occidental Petroleum, що базується в Х’юстоні, відома насамперед своєю діяльністю в нафтогазовій сфері. Ринкова капіталізація компанії становить близько $46 млрд, а Berkshire є її найбільшим акціонером.
- Нафтохімічний підрозділ Occidental, OxyChem, виробляє та продає хімікати для очищення води, переробки батарей і виготовлення паперу. За 12 місяців до червня підрозділ приніс майже $5 млрд доходу.
- Якщо переговори не зірвуться, угода з OxyChem стане другим великим вкладенням Баффета в хімічну галузь. У 2011 році Berkshire придбав виробника спеціальних хімікатів Lubrizol за приблизно $10 млрд, включно з боргами.
Контекст
Про можливу угоду на $10 млрд щодо продажу OxyChem повідомило видання Financial Times у неділю, не вказавши покупця. Остання велика угода Berkshire відбулася в 2022 році, коли компанія придбала страховика Alleghany за $11,6 млрд.
Баффет почав співпрацю з Occidental у 2019 році, коли гендиректорка компанії Вікі Голлуб намагалася перебити пропозицію Chevron щодо купівлі Anadarko Petroleum. За сприяння глави Bank of America Брайана Мойнігана Голлуб відвідала Баффета в Небрасці, і Berkshire інвестував $10 млрд у привілейовані акції Occidental, підтримавши її пропозицію на $38 млрд.
Після угоди Occidental стикнулася з боргами та критикою від інвестора-активіста Карла Айкана. Баффет збільшив свою частку до приблизно 28%, тоді як Айкан вийшов із компанії. Останнім часом акції Occidental перебувають під тиском через падіння цін на нафту.
Occidental продає некритичні активи, щоб погасити борги, і станом на серпень скоротила борг на $7,5 млрд. Натомість Berkshire накопичила рекордні $344 млрд у грошових коштах і казначейських векселях станом на кінець червня. Баффет зазначав, що віддає перевагу володінню бізнесами, а не готівкою, але знайти відповідні об’єкти для інвестицій важко.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.