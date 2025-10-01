Інвесткомпанія американського мільярдера Воррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. веде перемовини про купівлю нафтохімічного підрозділу Occidental Petroleum за $10 млрд, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Угода, яка стане найбільшою для Berkshire з 2022 року, може бути укладена найближчими днями, зазначають вони.

Деталі

Occidental Petroleum, що базується в Х’юстоні, відома насамперед своєю діяльністю в нафтогазовій сфері. Ринкова капіталізація компанії становить близько $46 млрд, а Berkshire є її найбільшим акціонером.

Нафтохімічний підрозділ Occidental, OxyChem, виробляє та продає хімікати для очищення води, переробки батарей і виготовлення паперу. За 12 місяців до червня підрозділ приніс майже $5 млрд доходу.

Якщо переговори не зірвуться, угода з OxyChem стане другим великим вкладенням Баффета в хімічну галузь. У 2011 році Berkshire придбав виробника спеціальних хімікатів Lubrizol за приблизно $10 млрд, включно з боргами.

Контекст

Про можливу угоду на $10 млрд щодо продажу OxyChem повідомило видання Financial Times у неділю, не вказавши покупця. Остання велика угода Berkshire відбулася в 2022 році, коли компанія придбала страховика Alleghany за $11,6 млрд.

Баффет почав співпрацю з Occidental у 2019 році, коли гендиректорка компанії Вікі Голлуб намагалася перебити пропозицію Chevron щодо купівлі Anadarko Petroleum. За сприяння глави Bank of America Брайана Мойнігана Голлуб відвідала Баффета в Небрасці, і Berkshire інвестував $10 млрд у привілейовані акції Occidental, підтримавши її пропозицію на $38 млрд.

Після угоди Occidental стикнулася з боргами та критикою від інвестора-активіста Карла Айкана. Баффет збільшив свою частку до приблизно 28%, тоді як Айкан вийшов із компанії. Останнім часом акції Occidental перебувають під тиском через падіння цін на нафту.

Occidental продає некритичні активи, щоб погасити борги, і станом на серпень скоротила борг на $7,5 млрд. Натомість Berkshire накопичила рекордні $344 млрд у грошових коштах і казначейських векселях станом на кінець червня. Баффет зазначав, що віддає перевагу володінню бізнесами, а не готівкою, але знайти відповідні об’єкти для інвестицій важко.