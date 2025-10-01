Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Крупнейшая сделка Баффета за три года: Berkshire Hathaway покупает нефтехимическое подразделение Occidental за $10 млрд – WSJ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Воррен Баффет /Getty Images

Уоррен Баффет Фото Getty Images

Инвест-компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. ведет переговоры о покупке нефтехимического подразделения Occidental Petroleum за $10 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Соглашение, которое станет самым большим для Berkshire с 2022 года, может быть заключено в ближайшие дни, отмечают они.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Occidental Petroleum, базирующаяся в Хьюстоне, известна прежде всего своей деятельностью в нефтегазовой сфере. Рыночная капитализация компании составляет около $46 млрд, а Berkshire является ее крупнейшим акционером.
  • Нефтехимическое подразделение Occidental, OxyChem, производит и продает химикаты для очистки воды, переработки батарей и изготовления бумаги. За 12 месяцев до июня подразделение принесло почти $5 млрд дохода.
  • Если переговоры не сорвутся, соглашение с OxyChem станет вторым крупным вложением Баффета в химическую отрасль. В 2011 году Berkshire приобрел производителя специальных химикатов Lubrizol за примерно $10 млрд, включая долги.

Контекст

О возможном соглашении на $10 млрд по продаже OxyChem сообщило издание Financial Times в воскресенье, не указав покупателя. Последняя крупная сделка Berkshire состоялась в 2022 году, когда компания приобрела страховщика Alleghany за $11,6 млрд.

Баффет начал сотрудничество с Occidental в 2019 году, когда гендиректор компании Вики Голлуб пыталась перебить предложение Chevron по покупке Anadarko Petroleum. При содействии главы Bank of America Брайана Мойнигана Голлуб посетила Баффета в Небраске, и Berkshire инвестировал $10 млрд в привилегированные акции Occidental, поддержав ее предложение на $38 млрд.

После соглашения Occidental столкнулась с долгами и критикой от инвестора-активиста Карла Айкана. Баффет увеличил свою долю до примерно 28%, в то время как Айкан вышел из компании. В последнее время акции Occidental находятся под давлением из-за падения цен на нефть.

Occidental продает некритические активы, чтобы погасить долги, и по состоянию на август сократила долг на $7,5 млрд. В то же время Berkshire накопила рекордные $344 млрд в денежных средствах и казначейских векселях по состоянию на конец июня. Баффет отмечал, что предпочитает владеть бизнесами, а не наличными, но найти подходящие объекты для инвестиций затруднительно.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні