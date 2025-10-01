Инвест-компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. ведет переговоры о покупке нефтехимического подразделения Occidental Petroleum за $10 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Соглашение, которое станет самым большим для Berkshire с 2022 года, может быть заключено в ближайшие дни, отмечают они.

Подробности

Occidental Petroleum, базирующаяся в Хьюстоне, известна прежде всего своей деятельностью в нефтегазовой сфере. Рыночная капитализация компании составляет около $46 млрд, а Berkshire является ее крупнейшим акционером.

Нефтехимическое подразделение Occidental, OxyChem, производит и продает химикаты для очистки воды, переработки батарей и изготовления бумаги. За 12 месяцев до июня подразделение принесло почти $5 млрд дохода.

Если переговоры не сорвутся, соглашение с OxyChem станет вторым крупным вложением Баффета в химическую отрасль. В 2011 году Berkshire приобрел производителя специальных химикатов Lubrizol за примерно $10 млрд, включая долги.

Контекст

О возможном соглашении на $10 млрд по продаже OxyChem сообщило издание Financial Times в воскресенье, не указав покупателя. Последняя крупная сделка Berkshire состоялась в 2022 году, когда компания приобрела страховщика Alleghany за $11,6 млрд.

Баффет начал сотрудничество с Occidental в 2019 году, когда гендиректор компании Вики Голлуб пыталась перебить предложение Chevron по покупке Anadarko Petroleum. При содействии главы Bank of America Брайана Мойнигана Голлуб посетила Баффета в Небраске, и Berkshire инвестировал $10 млрд в привилегированные акции Occidental, поддержав ее предложение на $38 млрд.

После соглашения Occidental столкнулась с долгами и критикой от инвестора-активиста Карла Айкана. Баффет увеличил свою долю до примерно 28%, в то время как Айкан вышел из компании. В последнее время акции Occidental находятся под давлением из-за падения цен на нефть.

Occidental продает некритические активы, чтобы погасить долги, и по состоянию на август сократила долг на $7,5 млрд. В то же время Berkshire накопила рекордные $344 млрд в денежных средствах и казначейских векселях по состоянию на конец июня. Баффет отмечал, что предпочитает владеть бизнесами, а не наличными, но найти подходящие объекты для инвестиций затруднительно.