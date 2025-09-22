Акції BYD Co. зазнали найбільшого падіння за три тижні після повідомлення про те, що інвестиційна компанія Воррена Баффета продала свою частку в китайському виробнику електромобілів. Про це пише CNBC 21 вересня.

Деталі

Акції впали на 3,6%, що зробило їх одними з найгірших за показниками серед китайських компаній, зареєстрованих на біржі в Гонконгу. Згідно зі звітом CNBC, опублікованим у неділю, Berkshire Hathaway повністю вийшла з капіталу BYD, що підтвердив представник американської компанії.

Звіт Berkshire Hathaway Energy, дочірньої компанії, яка володіла акціями BYD, показав, що на 31 березня вартість інвестицій становила нуль, як пише CNBC. Berkshire володіла акціями BYD понад 15 років, придбавши 225 млн акцій у вересні 2008-го. Відтоді до 31 березня цього року акції BYD зросли більш ніж на 4500% порівняно з днем перед першою купівлею.

Контекст

За останні два десятиліття BYD перетворилася з маловідомого китайського постачальника акумуляторів для мобільних телефонів на найбільшого в країні виробника електричних і гібридних автомобілів. Berkshire почала скорочувати свою частку в середині 2022-го, і минулого року її володіння впали нижче 5%, що звільнило компанію від обов’язку розкривати подальші продажі відповідно до правил Гонконгської фондової біржі.

Акції BYD впали приблизно на 30% від історичного максимуму, досягнутого чотири місяці тому, через зростання занепокоєння щодо здатності компанії протистояти конкуренції в умовах жорсткої цінової війни в Китаї.