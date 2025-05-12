Криптокомпанія, пов’язана з родиною Трампа, готується вийти на біржу Nasdaq

Криптокомпанія American Bitcoin Corp., повʼязана з родиною Трампа, вийде на біржу в рамках угоди про злиття з Gryphon Digital Mining. Про це пише Bloomberg 12 травня.

Деталі

American Bitcoin Corp., контрольний пакет акцій якої належить Hut 8 Corp. і частково підтримується Еріком Трампом та Дональдом Трампом – молодшим, буде поглинута Gryphon у рамках угоди про злиття з обміном акцій, повідомила Hut 8 у понеділок.

Акції Gryphon у передторговельний період зросли приблизно на 280%, до $2,04.

Об’єднана компанія працюватиме під брендом American Bitcoin і, як очікується, буде котируватися на Nasdaq під тикером ABTC. Очікується, що угоду буде завершено вже в третьому кварталі цього року.

Нинішні акціонери American Bitcoin володітимуть приблизно 98% об’єднаної компанії. Керуватимуть нею рада директорів і команда менеджерів American Bitcoin, включаючи Еріка Трампа, який обіймає посаду головного стратега.

Угода стане наступним етапом у розвитку American Bitcoin як інструменту для масштабного накопичення біткоїнів за низькою вартістю, зазначив Ашер Генут, генеральний директор Hut 8, додаючи, що вихід компанії на публічний ринок забезпечить прямий доступ до капіталу для зростання, незалежно від фінансового балансу Hut 8, зберігаючи при цьому довгостроковий потенціал зростання вартості біткоїна для акціонерів.

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Контекст

У квітні стало відомо, що Ерік Трамп та Дональд Трамп – молодший створили біткоїн-компанію American Bitcoin у партнерстві з Hut 8 – публічною майнинговою фірмою з неоднозначним минулим. Новий бізнес отримав 80% активів Hut 8 в обмін на її майнингові потужності. Ерік Трамп став головним стратегом компанії, яка планує вихід на біржу.

Hut 8 очолюють Ашер Генут і Майкл Хо – колишні керівники US Bitcoin, яку пов’язували з інвесторами, фігурантами розслідувань SEC та регуляторів кількох штатів. Хоча братів Трампів не повʼязують із регуляторними претензіями, їхня присутність у проєкті з таким бекграундом викликає інтерес з боку ринку та наглядачів, говорять експерти.